25.08.2018

Naturbelassene Früchte gesucht

Solidargemeinschaft sammelt Äpfel

An den Bäumen der Region hängen in diesem Jahr Äpfel und Birnen in rauen Mengen. Die Solidargemeinschaft Augsburg bereitet jetzt die Sammlung für Äpfel von Streuobstwiesen vor, um Saft daraus zu pressen.

Die große Zahl verschiedener Apfelsorten gibt dem Saft sein unvergleichliches Aroma. Was für den Menschen ein Genuss ist, ist für die Natur der pure Lebensraum. Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten Ökosystemen hierzulande. Rund 5000 Tier- und Pflanzenarten finden dort ihr Zuhause.„Streuobstwiesen zu erhalten oder Neupflanzungen anzuregen, ist der Grund für das ,Augsburg Land Streuobstwiesenprojekt‘“, erklärt Hans-Peter Senger, Sprecher der Solidargemeinschaft. „Uns allen liegen diese wertvollen Flächen am Herzen.“ Das Projekt setzt „Augsburg Land“ gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband der Stadt und des Landkreises Augsburg sowie mit dem Maschinenring Augsburg um.

Angenommen werden die Äpfel jeweils am 9. und 29. September von 9 bis 12 Uhr auf dem Hof der Familie Schäble in Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 22. Die Initiatoren bezahlen 20 Euro pro 100 Kilogramm Obst. Es gelten deren Vorgaben: Das Obst darf nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln behandelt oder mit Klärschlamm gedüngt worden sein und muss von Streuobstbäumen aus dem Landkreis stammen. Faulige oder schimmlige Äpfel müssen abgewiesen werden, da ein einziger fauliger Apfel rund 2000 Liter Saft verderben kann. (AZ)

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.unserland.info

Themen Folgen