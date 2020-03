16.03.2020

Nerlinger noch besser

Der Regierungsrat geht seine dritte Amtszeit an

Das große Dorffest im Juli kann kommen: Der im Amt bestätigte Bürgermeister Manfred Nerlinger wird nach der Wahl die finalen Planungen für die Großveranstaltung mit Tausenden Besuchern aufnehmen. Weitere Themen, die der 58-jährige Regierungsrat bei der Regierung von Schwaben angehen will, sind die weiterführenden Planungen für den Umbau der Hauptstraße und ein zentraler Treffpunkt für alle Generationen mit Wegen entlang der Singold. Nerlinger erhielt gestern 97,7 Prozent der Stimmen – eines der besten Ergebnisse im gesamten Landkreis. Das ist etwas mehr als vor sechs Jahren, als er schon mit 97,6 Prozent einen besonderen Vertrauensbeweis erhalten hatte. Der Kandidat von CSU und SPD geht damit in seine dritte Amtszeit – als er 2008 erstmals für das Amt an der Spitze der Gemeinde kandidiert hatte, musste er sich noch gegen zwei Mitbewerber von SPD und Freien Wählern durchsetzen. Mittlerweile unterstützt ihn die SPD. Die Freien Wähler stellten keinen eigenen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl.

Nach dem Wahlerfolg sagte Nerlinger: „Ich freue mich total, das ist ein wahnsinniger Vertrauensbeweis. Vor sechs Jahren hatte ich 97,59 Prozent, das habe ich jetzt noch einmal getoppt. Vor der Wahl habe ich gedacht, alles über 90 Prozent ist sehr gut, jetzt habe ich sogar mein vorheriges Ergebnis überboten.“

