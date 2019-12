vor 52 Min.

Neubaugebiete: Bald können die Bürger mitreden

Die „frühzeitige Beteiligung“ ist auf dem Weg. Über 500 Wohneinheiten sollen entstehen. Ende 2020 könnte der Bebauungsplan in Kraft treten..

Von Hermann Schmid

Beim Projekt „Östliche Stadtrand-Erweiterung“ hat der Stadtrat am Dienstagabend einen großen Schritt vollzogen: Einstimmig wurde die Aufstellung des dafür grundlegenden Bebauungsplans sowie die im Baugesetz vorgeschriebene frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange beschlossen. Auch die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans – die Gebiete werden von „überwiegend landwirtschaftliche Fläche“ zu „Wohnbaufläche“ umdeklariert – und den Beginn des Umlegungsverfahrens brachte der Stadtrat auf den Weg.

Schon am heutigen Donnerstag werden die betroffenen Grundstücksbesitzer von der Stadt informiert. Das Umlegungsverfahren, so beschloss der Stadtrat ebenfalls, wird das Vermessungsamt Augsburg durchführen. So könne es viel flexibler und zügiger durchgeführt werden als mit einem Umlegungsausschuss, argumentierte Bürgermeister Franz Feigl. Die Stadträte Alwin Jung (Grüne) und Christian Toth ( FDP) nahmen an den Abstimmungen nicht teil, weil sie selbst oder nahe Verwandte Grundstücke in den künftigen Baugebieten besitzen.

Bürger und Behörden können Stellung nehmen

Nun können die beauftragten Planungsbüros die frühzeitige Beteiligung vorbereiten, die bis Ende Februar 2020 erfolgen soll. In ihr haben betroffene Bürger sowie Behörden und andere Träger öffentlicher Belange (wie etwa Energieversorgungsunternehmen) die Möglichkeit, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Nach einer Erörterung dieser Reaktionen im Rat und einer erneuten Auslegung, so Werner Lohmann, der Leiter des technischen Bauamts im Rathaus, könnte dann Ende 2020 der Satzungsbeschluss erfolgen und der Bebauungsplan in Kraft treten.

Im Dezember 2017 hatte der Stadtrat den Startschuss für das Projekt gegeben. Anfangs hatte man dazu zwei Baugebiete abgesteckt mit den detaillierten Namen „Raber Straße östlich, Aumühlstraße nördlich“ (jetzt Teil Nord) sowie „Aumühlstraße südlich, Aumühlstraße westlich, Weidenstraße östlich“ (jetzt Teil Süd). Jetzt werden sie zum „Baugebiet 7C, Östliche Stadtranderweiterung Königsbrunn“ zusammengefasst.

Vergangene Woche hatten Vertreterinnen der beauftragten Planungsbüros nochmals dem Bauausschuss die Grundzüge ihrer Planungen skizziert und Änderungen der letzten Monate erläutert. Im Teil Nord sind auf gut 17 Hektar rund 360 Wohneinheiten vorgesehen, davon etwa hundert in Mehrfamilienhäusern, 63 in Reihen- und 34 in Kettenhäusern, zudem 94 Doppelhäuser und knapp 70 Einzelhäuser. Man rechnet mit etwa 1100 Einwohnern in diesem Neubaugebiet.

Keine Vorgaben bei den Dachformen

Sabine Bockhacker von der „Projekt GmbH“ aus Esslingen ging unter anderem auf den Lärmschutz ein. Der Geräuschpegel der Gautsch sei kein Problem für dieses Wohngebiet. Das zehntägige Volksfest wird als „seltenes Ereignis“ eingestuft, da sind Ausnahmen von den Grenzwerten möglich. Auf Nachfrage von Doris Lurz (Grüne) informierte sie, dass der Bebauungsplan keine Vorgaben bezüglich der Dachformen mache, es gebe allerdings Einschränkungen bei Dachgauben. Helmut Schuler (Freie Wähler) regte an, das Verbot, in den Gärten Koniferen zu pflanzen, aus einem gerade jetzt nahe liegenden Grund zu streichen: „Jeder würde gerne ein Bäumchen pflanzen, an dem er in der Weihnachtszeit ein paar Lichter aufhängen kann.“

Der Teil Süd musste nochmals erheblich umgeplant werden, weil im Frühjahr 2019 klar wurde, dass mehrere Grundstücksbesitzer ganz im Süden dieses Gebiets kein Interesse an einer Entwicklung und Aufwertung hatten. Das hat nun erhebliche Auswirkungen auf die Planung, informierte Mechtild Glaab von „bgsm Stadtplaner Architekten“ aus München. Und weil das Niederschlagswasser-Management für das neue Baugebiet (wir berichteten) eine Auffüllung um rund einen Meter vorsieht, müsse man gerade im Teil Süd die Geländeentwicklung überarbeiten, so Glaab, um abrupte Höhensprünge zu vermeiden.

Auch Grünplanerin Franziska Felgentreu sieht durch die Anhebung neue Herausforderungen. Denn zum einen fallen Grünflächen und zwei dort geplante Spielplätze weg. Und die naturnahen Ersatzflächen für bebaute Bereiche, die ganz im Süden vorgesehen waren, können nun nicht mehr angerechnet werden. Die Auswirkungen der Geländeauffüllung müssen mit der Unteren Naturschutzbehörde neu erörtert werden, so ihre Einschätzung.

In dem knapp 6,3 Hektar umfassenden Teil Süd sind im Bereich der Aumühlstraße Geschosswohnungen vorgesehen, weiter südlich Reihenhäuser und Doppelhäuser, insgesamt zwischen 134 und 190 Wohneinheiten. An der Südseite der Aumühlstraße Richtung Lechstraße soll eine Kindertagesstätte mit fünf Gruppen entstehen.

Alexander Leupolz (CSU) bedauerte, dass der südliche Bereich der Aumühlstraße nicht einbezogen werden konnte: „Dann soll es aber auch 20 Jahre so liegen bleiben.“

