vor 26 Min.

Neue Baustellen: Autofahrer brauchen jetzt viel Geduld auf der B17

Plus Zwei Baustellen bei Oberottmarshausen bremsen den Verkehr auf der B17 im Süden von Augsburg aus. Was dort in den kommenden Monaten alles passiert.

Von Maximilian Czysz

Die B17 im Süden von Augsburg wird zur Dauerbaustelle. Jetzt saniert das Staatliche Bauamt Augsburg zwei in die Jahre gekommene Brücken bei Oberottmarshausen. Worauf müssen sich die Verkehrsteilnehmer einstellen?

Seit Anfang der Woche werden die Baustellen vorbereitet. Für Autofahrer bedeutet das: Zur Verkehrssicherung wird die B 17 verengt. In beiden Fahrtrichtungen gibt es jeweils nur einen Fahrstreifen, was immer wieder zu kleinen Staus führt. Anders ausschauen soll es ab Mitte bis Ende kommender Woche: Laut Staatlichem Bauamt fließt der Verkehr dann weitgehend wieder auf vier Fahrstreifen. Die Öffnung findet witterungsabhängig zwischen dem 24. bis 26. März statt. Die Baustelle soll bis zum Spätsommer dauern. Insgesamt werden rund 1,7 Millionen Euro investiert.

Im August wird es wieder eng auf der B17

Ab Anfang August, so die Planungen, werden die Baustellen an den Brücken abgebaut. Das heißt: Die Traggerüste verschwinden wieder, und der Beton erhält eine eigene Schutzbeschichtung. In dieser Zeit wird es erneut eng auf der B17. Dann soll der Verkehr für etwa drei Wochen in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils nur einem Fahrstreifen fließen.

Im Anschluss wird auf einem Teilstück der B17 zwischen Königsbrunn und Kleinaitingen die Fahrbahndecke saniert. Gebaut wird allerdings nur in Fahrtrichtung Landsberg. Die Gegenfahrbahn war bereits 2018 an der Reihe. Damals fehlte das Geld, um den Abschnitt komplett auf Vordermann zu bringen. Die neue Baustelle mit einer Länge von etwa sechs Kilometern wird nach Auskunft des Staatlichen Bauamts drei bis vier Wochen dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr nur auf einer Spur fließen.

Die längste Baustelle im Landkreis Augsburg

Bereits 2020 wurde im Süden gebaut: Auf einer Länge von fast sechs Kilometern war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Kleinaitingen und Hurlach an der Reihe. Die Fahrbahndecke wurde abgefräst und dann erneuert. Teilweise bildeten sich im Berufsverkehr Staus. Parallel dazu liefen die Sanierungsarbeiten an zwei Brücken zwischen den Anschlussstellen Königsbrunn Süd und Oberottmarshausen.

