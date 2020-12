19:00 Uhr

Neue Brücke spannt sich über die Singold in Großaitingen

Eine neue Brücke überspannt die Singold am Krautgartenweg in Großaitingen.

Plus An der Krautgartenstraße in Großaitignen ist die Überquerung der Singold wieder sicher. Mit der Brückensanierung hat sich auch die Verkehrsführung verbessert.

Von Hieronymus Schneider

Die neue Brücke über die Singold in der Krautgartenstraße in Großaitingen ist fertiggestellt. Ingenieur Robert Heinhaus und Vertreter der ausführenden Baufirma übergaben das Bauwerk an die Gemeinde. „Damit beginnt die vierjährige Gewährleistungsfrist“, sagte Heinhaus.

Die Erneuerung war dringend notwendig, weil die alte Brücke nicht mehr standsicher war und den verkehrstechnischen Anforderungen nicht mehr genügte. Die neue Brücke ist nun auf eine Gewichtsbelastung von 30 Tonnen zugelassen, wurde aber so gebaut, dass sie auch höhere Lasten tragen kann.

Sieben Monate dauerte die Sanierung der Brücke in Großaitingen

Das Bauwerk gründet auf Betonsäulen. Die Fahrbahn ist nur viereinhalb Meter breit und kann deshalb nicht im Begegnungsverkehr befahren werden. Die aus Richtung Osten kommenden Fahrzeuge haben Vorrang. An der nördlichen Seite verläuft ein Gehweg und gegenüber ein Randstreifen als Ausweichmöglichkeit für Fußgänger.

Sieben Monate dauerte die Sanierung der Brücke. Im Zuge dessen wurde auch die Einmündung des Krautgartenwegs zum Wiesenweg und zur Bischof-Ulrichstraße hin verengt. Damit haben Autofahrer nun eine bessere Übersicht und die Geschwindigkeit muss reduziert werden.

Der Radweg, der die Einmündung kreuzte, wurde einige Meter weiter zur Bischof-Ulrich-Straße hin verlegt, um Gefahrenquellen zu verhindern. Die neu zu asphaltierende Fläche einschließlich der Gehwege vergrößerte sich damit von ursprünglich 400 auf etwas mehr als 1000 Quadratmeter. Die Gesamtkosten der Baumaßmahmen von rund 490.000 Euro trägt die Gemeinde.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen