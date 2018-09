12.09.2018

Neue Feldgeschworene legen ihren Amtseid ab

In Mittelneufnach wird gebaut und Sparsamkeit entlastet das Schuldenkonto

Von Andrea Strahl

Mittelneufnach Vier neue Feldgeschworene wurden auf der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mittelneufnach vereidigt. Anton Egger, Wilhelm Ritzer, Andreas Riebler von Rowell und Wolfgang Nieberle sind bereit, das gemeindliche Ehrenamt zu übernehmen. Zweiter Bürgermeister Bernhard Kugelmann nahm den Amtseid für das älteste kommunale Ehrenamt, das seit dem 14. Jahrhundert existiert, entgegen. Andreas Angele stellt sich ebenfalls zur Verfügung und wird nachträglich vereidigt. Für den Ortsteil Reichertshofen sucht die Gemeinde noch zwei Bürger, die sich ebenfalls als Feldgeschworene einsetzen möchten.

Die kontinuierliche Sparsamkeit der letzten Jahre zeigt Erfolg. Langsam aber stetig konnte Mittelneufnach seine Schulden abbauen, 2017 leistete sich die Gemeinde zudem eine außerordentliche Tilgung von 51 000 Euro. Weil viele investive Maßnahmen auf die kommenden Jahre verschoben wurden, schlossen die Haushalte um einiges besser ab als geplant. Auch Mehreinnahmen aus dem Einkommensteueranteil in Höhe von 46 000 Euro schlagen zu Buche. Dennoch weiß Zweiter Bürgermeister Bernhard Kugelmann: „Ab 2019 werden die Schulden durch die Erschließung der Baugebiete wieder ansteigen. Aber ein Anstieg der Kreisumlage über die letzten Jahre zeigt, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde verbessert.“

Der Rat beschäftigte sich mit mehreren Bauvorhaben in der Gemeinde. Geringfügigen Änderungen beim Bebauungsplan „Dorfgebiet Süd“, die ein rein landwirtschaftlich genutztes Areal in ein gemischtes Gebiet mit Gewerbe umwandeln, gab er seine Zustimmung. Hier soll am Ortsrand Richtung Oberneufnach ein neues Wohnhaus errichtet werden, aus einer ehemaligen landwirtschaftlichen Maschinenhalle wird eine gewerbliche Lagerwerkstatt mit Betriebsgebäude. Das gemeindliche Einvernehmen bekam ebenfalls ein Antrag des neuen Einzelhandelsgeschäftes im Norden Mittelneufnachs: An der Gebäudefassade werden an sechs Stellen Werbeanlagen angebracht, außerdem ist ein zweieinhalb auf sechs Meter großer Werbepylon an der Haupterschließungsstraße Richtung Reichertshofen vorgesehen.

Schließlich stimmte der Rat dem Umbau und der Sanierung eines bestehenden Zweifamilienhauses an der Ortsdurchgangsstraße zu. Außen bleibt der Bau unverändert, innen kommt zusätzlich im Dachgeschoß eine dritte Wohneinheit dazu. Zweiter Bürgermeister Bernhard Kugelmann informierte außerdem, dass die Bauarbeiten zur Erschließung des Baugebiets „Im Riedle“ vergeben wurden und Mitte 2019 abgeschlossen sein werden.

Die BRH Rettungshundestaffel Augsburg und Umland mit Sitz in Mittelneufnach beantragte einen Zuschuss für die Beschaffung von Einsatzbekleidung. Sie wurde jedoch in der Sitzung gebeten, ihre finanzielle Situation nachzuweisen, um den Antrag im nächsten Haushaltsjahr beraten zu können.

