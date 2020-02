vor 55 Min.

Neue Fenster für die Schule in Langerringen

Der Gemeinderat stimmt dem Komplettaustausch für eine halbe Million Euro zu

Von Hieronymus Schneider

Die Sanierung und Modernisierung der Langerringer Grundschule ist in vollem Gange. Die Sanitäranlagen des im Jahre 1968 erbauten Schulgebäudes wurden bereits erneuert, der Einbau eines Aufzugs für die Barrierefreiheit steht kurz vor dem Abschluss.

Nun beschäftigte sich der Gemeinderat in einem nächsten Schritt mit der Erneuerung der Fenster. Und das ist keine Kleinigkeit, wie in der jüngsten Sitzung deutlich wurde. Denn die Schule hat insgesamt 124 Fenster. 57 davon sind große Fenster für die Klassenzimmer mit einem Ausmaß von 1,80 mal 2,40 Meter.

Die Architekten Jörg Naujok und Kathrin Remmele empfahlen, zukünftig zweiflügelige Fenster einzubauen. Diese eigneten sich besser zur Lüftung. Der Architektenvorschlag umfasst die Ausführung mit weiß lasierten, flächenbündigen Holzrahmen und Drei-Scheiben-Isolierverglasung. Hinzu kommen Jalousien für den Sonnenschutz und Absturzsicherungen durch Metallbügel im Erd- und Obergeschoss. Die Notwendigkeit im Erdgeschoss ergibt sich, weil auch im Keller nach Süden hin ausgeschachtete Schulräume untergebracht sind.

Die Kosten für die neuen Fenster wurden mit 500000 Euro berechnet. Hinzu kommen die Baunebenkosten für den Gerüstbau, Putzarbeiten, Neuanstrich der Fassade, Elektroanschluss und Baureinigung. Somit wird das Gesamtpaket rund 570000 Euro betragen. Langerringens Bürgermeister Konrad Dobler wies zwar daraufhin, dass die Fenster des westlichen Anbaus erst 24 Jahre alt sind und deshalb vom Austausch ausgenommen werden könnten. Dennoch empfahl er dies wegen des einheitlichen Bildes und der gesamten Modernisierung nicht. Der Gemeinderat schloss sich dem einstimmig an und erteilte den Auftrag zur Ausschreibung und weiteren Planung zum Austausch der Fenster.

Außerdem sprachen die Gemeinderäte über die zahlreichen Wünsche und Anträge, die bei den Bürgerversammlungen aller drei Ortsteile vorgebracht wurden. Viele Fragen konnten in den Versammlungen unmittelbar beantwortet werden. Dennoch bleiben einige konkrete Aufträge für die Gemeinde zur Bearbeitung übrig.

In Schwabmühlhausen wurde bereits der Dornbuschweg durch den Bauhof mit einer neuen Kiesschüttung versehen. Ob im Käsereiweg eine bessere Straßenbeleuchtung erforderlich ist und wie der Fußweg durch die Wasserquellenfassung hergerichtet werden soll, will der Gemeinderat bei einem Ortstermin prüfen. Der Antrag auf ein einseitiges Halteverbot am Ortsende von Langerringen in Richtung Schwabmühlhausen wird an das Landratsamt weitergeleitet, da es sich um eine Kreisstraße handelt. Der Feldweg zum Kapellenweg soll durch die Jagdgenossenschaft oder den Bauhof aufgebessert werden. An der Ortsverbindungsstraße nach Lamerdingen werden die Risse mit Asphalt vergossen. Für die Erneuerung der Fahrbahnmarkierung auf der Straße nach Hurlach will die Gemeinde Angebote einholen.

Die Anregung, in Gennach die Umleitung über die Bgm.-Fischer-Straße bei Veranstaltungen künftig auf 30 km/h zu beschränken, wird bei der nächsten Verkehrsschau besprochen. Der auch von Kirchgängern häufig genutzte Fußweg an der Nordseite des Musikerheims wird mit Spritzasphalt ausgebessert. Des Weiteren erklärte sich Dobler bereit, nach seiner Amtszeit als Bürgermeister die Gemeine Langerringen in der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft ILE „Zwischen Lech und Wertach“ zu vertreten.

