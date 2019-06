00:32 Uhr

Neue Filmwahl bei MovieClassiX

Das Kulturbüro stellt wieder fünf Titel vor und verlost Freikarten an alle Einsender

„Der Flohmarkt der Madame Claire“ wurde Filmsieger bei der letzten Abstimmung von „MovieClassiX“. Das melancholische Drama mit Catherine Deneuve als Madame Claire läuft am Mittwoch, 10. Juli, um 19.30 Uhr im Kino Cineplex. Der Eintritt beträgt 4,50 Euro.

Claire lebt in einem kleinen Dorf in Frankreich. Eines schönen Sommermorgens ist sie plötzlich davon überzeugt, dass dies ihr letzter Tag ist. Sie beschließt, alles zu verkaufen, und schwelgt dabei in Erinnerungen, genauso wie die Dorfbewohner, die ihre Sachen kaufen.

Für die MovieClassiX-Veranstaltung am Mittwoch, 14. August, stellt das Kulturbüro schon jetzt fünf Kinofilme zur Auswahl:

Die schwedische Grenzbeamtin Tina besitzt eine für eine Zöllnerin besonders praktische Gabe: Sie kann besser riechen als alle anderen Menschen und so etwa Schmuggelware oder auch die Emotionen der Menschen wahrnehmen.

– Für Träume ist es nie zu spät. Edie ist eine forsche Frau in ihren Achtzigern. Als ihre Tochter sie in ein Altersheim stecken will, beschließt sie, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und den Berg Suilven in den schottischen Highlands zu erklimmen.

Aynur ist jung, selbstbewusst und liebt das Leben. Sie möchte der Gewalt in ihrer Ehe entfliehen und sucht sie sich mit ihrem Sohn eine neue Wohnung und verstößt damit gegen die geltenden Traditionen ihrer Familie.

Der Film stellt das Komikerduo Stan Laurel und Oliver Hardy, bekannt als Dick und Doof, in den Mittelpunkt, dessen Ruhm 1953 zu verblassen scheint.

Inga und Baldvin lieben ihren großen, prächtigen Baum. Aber genau seinetwegen gibt es mächtig viel Ärger mit den Nachbarn. (AZ)

Wer bei der Titelauswahl von „MovieClassiX“ mitmacht, kann Freikarten gewinnen. Einfach den Titel des Filmfavoriten bis Freitag, 5. Juli, ans Kulturbüro per E-Mail unter kulturbuero@koenigsbrunn.de senden.

