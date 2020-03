20.03.2020

Neue Führung für den Bepo-Förderverein

Thomas Scheßl steht neu an der Spitze der Unterstützer der Bereitschaftspolizei. Welche Wechsel es noch gibt

Thomas Scheßl heißt der neue Vorsitzende des Fördervereins der V. Bereitschaftspolizeiabteilung Königsbrunn. Neben dem 54-Jährigen aus Scherstetten wurden kürzlich bei den Neuwahlen des Vorstands auch Benjamin Senger (Schatzmeister) und Sebastian Rill (Schriftführer) sowie sechs Beisitzer gewählt. Zu den Neuwahlen nicht mehr angetreten waren Vorsitzender Armin Böhm, Gabriele Rittel (Schatzmeisterin) sowie die Beisitzer Helmut Kubsch, Elmar Frisch, Markus Falch, Michael Kanth und Herbert Schindler.

Gemeinsam mit dem wiedergewählten Stefan Buchner (Stellvertretender Vorsitzender) und den Beisitzern Rosi Peschke, Eduard Dosch und Günter Gerum hatten die Ausgeschiedenen im Februar 2016 den mittlerweile 80 Mitgliedern starken Förderverein gegründet und konnten jetzt ihren Nachfolgern einen intakten Verein übergeben.

Bevor der Vorstand nach den Berichten der Schatzmeisterin Gabriele Rittel und Kassenprüfer Jürgen Hoffmann einstimmig entlastet wurde, berichtete Böhm letztmalig der Mitgliederversammlung von der intensiven Vereinsarbeit im vergangenen Jahr. Der pensionierte Polizeibeamte bedankte sich bei allen Mitstreitern „für die tatkräftige Unterstützung in den vier Jahren“. Dem neuen Vorstand sicherte der 62-jährige Augsburger seine volle Unterstützung zu.

„Ich bedanke mich für Euren Vertrauensvorschuss“, erklärte Scheßl in seiner Antrittsrede. Alle Vorstandsmitglieder wurden ohne Gegenstimme von der Versammlung – fast 40 Prozent der Mitglieder waren anwesend – gewählt. Der stellvertretende Personalratsvorsitzende der Bepo-Abteilung würdigte alle scheidenden Vorstandsmitglieder mit den Worten: „Sie haben mit Ihrer Arbeit dem Förderverein Ihren Stempel aufgedrückt!“

In seiner ersten Amtshandlung ernannte Scheßl, selbst Gründungsmitglied, Armin Böhm zum Ehrenvorsitzenden des Fördervereins. In seinem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr versprach er ein aktives Vereinsleben und eine intensive Mitgliederwerbung. „Daneben hoffe ich, dass wir ein tolles Team werden“, fügte der Erste Polizeihauptkommissar an.

