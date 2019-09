14:03 Uhr

Neue Infotafeln in Graben finden Zuspruch

.Die Banner an den Bauzäunen im Bereich der Einmündung Feuerdornstraße in die Lechfelder Straße stellen derzeit das bevorzugte Modell für die Infotafeln dar.

Bürgermeister Andreas Scharf gibt Einblick in die Finanzlage zum Sporthallenumbau – er wird teurer als geplant. Planung zum Wertstoffhof fast abgeschlossen.

Die Umbaumaßnahmen der Lagerlechfelder Sporthalle gehen weiter voran, der Einbau des Hallenbodens verzögere sich wahrscheinlich bis mindestens Anfang Oktober, fasste Bürgermeister Andreas Scharf den Stand der Dinge zusammen. „Der derzeitige Kostenstand beträgt rund 850000 Euro, wobei die Sanierung der Heizung alleine mit 300000 Euro zu Buche schlägt. Die geplanten Kosten von etwas mehr als einer halben Million Euro ist durch dazugekommene Maßnahmen wie die Renovierung von Sportgaststätte und Keller nicht mehr zu halten“, berichtete er weiter.

Für die Verkleidung der Westfassade mit Kunststoffplatten erteilte der Rat der Verwaltung den Auftrag zur Kostenermittlung. Ebenso verabschiedeten die Bürgervertreter die neue Hausordnung, die an den Regelungen der Halle in Graben angepasst wurde. Größte Abweichung ist die Verpflichtung der Spielvereinigung Lagerlagerfeld zur verantwortlichen Reinigung der Fußballerkabinen eins und zwei im Erdgeschoss, insbesondere an Spieltagen am Wochenende.

Ankündigungstafeln an der Feuerdornstraße seien gute Lösung

Infotafeln „Die Ankündigungstafeln, die an der Ecke Feuerdornstraße aufgestellt wurden, scheinen die beste Lösung zu sein“, sagte Scharf und erklärte den Versuch mit solchen Tafeln im Bereich des Edeka-Marktes, auf Aktivitäten in der Kommune sowie der Vereine hinzuweisen, für gescheitert. Vom Platz her könne man dort auf neun Metern Breite insgesamt drei Banner im Format drei mal zwei Metern anbringen, beschrieb er die jetzige Lösung.

Das mittlere Feld könne für die jeweils aktuellen Gemeindeveranstaltungen genutzt, die beiden anderen Felder könnten den Vereinen angeboten werden, resümierte er unter Zustimmung der Ratsmitglieder, welche die Bauzaunlösung ebenfalls positiv bewerteten.

Wertstoffhof Die Planungen zum neuen Wertstoffhof unmittelbar neben des Edeka-Markts sind abgeschlossen. „Bei einem Treffen mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Anfang August wurden letzte Maßnahmen besprochen. Bis Ende Oktober ist die Kostenschätzung einzureichen, dann kann die Bauvereinbarung getroffen werden“, fasste Scharf zusammen.

Mit dem Bau des Wertstoffhofs in Graben könnte 2020 begonnen werden

Die Kommune, welche die Baumaßnahmen durchführt, könne mit einer Förderung von 100.000 Euro durch die landkreisliche Abfallwirtschaft rechnen, so der Bürgermeister weiter. „Wenn alles reibungslos läuft, können wir 2020 mit dem Bau beginnen“, schloss er die Betrachtungen.

Bauangelegenheiten Wenn eine Gemeinde ein Bauvorhaben umsetzen möchte, muss dies im Gemeinderat ebenso behandelt werden. Dem Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit jeweils sechs Wohneinheiten, einschließlich Carports, Garagen und Nebengebäuden an der Peter-Dörfler-Straße 9 und 11 wurde die Freistellung erteilt, da das Vorhaben den geltenden Festsetzungen entspricht. „Unser Plan ist es, diese Wohnungen zu ortsüblichen Preisen zu vermieten“, kommentierte der Bürgermeister. Die Errichtung einer Gewerbehalle mit Büro an der Hermesstraße 2, die Errichtung eines Einfahrtstors, einer Einfriedung sowie eines Mülltonnenhauses am Kneippring 21, der Einbau von zwei Dachgauben in ein bestehendes Zweifamilienhaus an der Jahnstraße 6b, die Erstellung von Durchbrüchen in einer Brandwand am Logistik-Zentrum in Graben an der Amazonstraße 1 sowie der Anbau eines Einfamilienhauses an eine Scheune an der Fuggerstraße 31a erhielten das gemeindliche Einvernehmen.

Mit dem Einvernehmen zum Bauantrag der katholischen Filialkirchenstiftung Sankt Martin, kann die Generalsanierung und der Einbau des Diözesandepots in dem Kirchenbau beginnen.

