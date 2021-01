vor 2 Min.

Neue Internetseite der Lechfeldgemeinden lässt auf sich warten

Plus Ab Mitte Januar soll die neue Website für die Gemeinden Untermeitingen, Klosterlechfeld, Graben und Obermeitingen verfügbar sein – funktioniert das?

Wer sich im Internet über aktuelle Geschehnisse in Untermeitingen oder Klosterlechfeld informieren will, findet derzeit nicht viel: Neben einer Luftaufnahme prangt lediglich der Hinweis: „Neue Website kommt bald.“ Denn die Homepage der Gemeinden ist abgeschaltet – und das schon seit Ende November.

„Das hätte nicht passieren dürfen und ärgert uns auch“, sagt Bürgermeister Simon Schropp auf Nachfrage. Die Seite sei inzwischen so veraltet gewesen, dass sie automatisch abgeschaltet wurde. In Zeiten von Corona habe es zahlreiche Anfragen bei der Gemeinde gegeben. Diese seien nun telefonisch oder per E-Mail abgewickelt worden.

Vier Lechfeld-Gemeinden erhalten gemeinsame Internetseite

Zum Hintergrund: In einem interkommunalen Projekt sollen die Gemeinden Untermeitingen, Klosterlechfeld, Graben und Obermeitingen künftig unter der gemeinsamen Internetadresse www.lechfeld.de erreichbar sein. Schropp gab dies Ende November in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld bekannt.

Doch weil der erste Versuch mit einer Partnerfirma nach einem Jahr scheiterte und das Vertragsverhältnis aufgelöst wurde, geriet das Vorhaben ins Stocken. Eine neue Firma wurde beauftragt, doch die Corona-Krise verzögerte die Einrichtung der Website zusätzlich.

Dass nun seit mehr als einem Monat keine Informationen angezeigt werden, sei nicht von der Gemeinde veranlasst worden. „Die Programmiersprache war derart veraltet, dass die Seite schlicht nicht mehr dargestellt werden konnte“, erklärt Schropp. Die Seite sei immerhin schon sieben Jahre alt gewesen. Es sei wie beim Autofahren – ohne TÜV-Plakette dürfe auch ein Auto nicht mehr im Straßenverkehr unterwegs sein.

Neue Internetseite für das Lechfeld soll Mitte Januar zur Verfügung stehen

Schropp geht nun davon aus, dass die neue Internetseite ab Mitte Januar zur Verfügung steht – in neuer Optik und mit allen wichtigen Informationen für die Bürger. Erst dann werden auch die bislang noch eigenständigen Homepages der Gemeinden Graben und Obermeitingen vom Netz genommen.

Das interkommunale Projekt lassen sich die Gemeinden einiges kosten. Wie viel genau, dazu will sich Schropp allerdings nicht äußern. Dies werde in den kommenden Wochen in den Haushaltssitzungen der einzelnen Gemeinden bekannt.

Eine Agentur aus Kleinaitingen wird künftig für die Aktualisierung der interkommunalen Seite zuständig sein, sagt Schropp. Mitarbeiter werden die Website betreuen, wie bei einem Gemeindeblatt werde es regelmäßige Redaktionstreffen geben. Die Internetseite soll auch den Bürgermeistern der vier Gemeinden als Austauschplattform dienen.

Lechfeld: Über Homepage können Bürger Verwaltungsdienste online erledigen

Doch vor allem soll sie Bürgern zusätzliche Verwaltungsdienste online verfügbar machen und so den Gang ins Rathaus ersparen. Neben verschiedenen Formularen sollen Schropp zufolge künftig auch Gewerbean- und abmeldungen digital möglich sein. Alles, was datenschutzrechtlich möglich ist, werde digitalisiert. „Wir wollen so gut es geht weg vom Papier“, sagt Untermeitingens Bürgermeister.

So konnten im vergangenen Jahr bereits die Wasserzählerstände digital an die Gemeinde übermittelt werden. Zwei Drittel der Bürger hätten das Angebot genutzt, sagt Schropp. Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt: Die Homepage als Informationsplattform wird inzwischen deutlich stärker angenommen als das Gemeindeblatt.

„Ohne aktuelle Internetseite geht es nicht mehr“, sagt Schropp. Deshalb sieht er die Erneuerung der Homepage gerade in Zeiten von Corona als Chance – auch wenn für einige Wochen nun überhaupt keine Infos zur Verfügung standen. (SZ)

