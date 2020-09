vor 49 Min.

Neue Musikreihe im Bobinger Schlösschenpark

Plus Musik und Poesie im Bobinger Schlösschenpark, Rock mit Picknick an der Singoldhalle: Das bietet die neue Veranstaltungsreihe.

Von Anja Fischer und Ingeborg Anderson

Monatelang war es – in musikalischer Hinsicht – still in Bobingen. Nun beginnt sie wieder zu klingen. Eine Formation der Stadtkapelle und Bobingens Mundartdichterin Anni Gastl haben sich zusammengetan und ein zünftig-vergnügliches Programm gestaltet, das sie unter das Motto „Tanzlmusik meets Lesung“ stellten und am Wochenende im Park des Unteren Schlösschens präsentierten. Die Konzerte waren Teil der neuen Konzertreihe „Da geht wieder was“.

Die neunköpfige Tanzlmusik der Stadtkapelle unterhielt dabei mit traditioneller Blasmusik. Kombiniert wurde das Konzert mit Mundartversen der Bobinger Dichterin Anni Gastl. Diese begann zur aktuellen Situation passend mit einem Corona-Gedicht und nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

Musik und Mundart im Bobinger Schlösschenpark

Musik und Mundart, diese Mischung lockte weit über 80 Besucher in den Schlösslepark, während des Konzertes kamen immer wieder neue dazu. Blasmusik in Reinkultur, Heimatklänge aus den Blechblasinstrumenten und dazu Märsche, Polkas, Walzer und Schottische – da ließ sich das Publikum gerne verzaubern. Lange hatte man solche Klänge nicht mehr gehört. Und wie Dirigent Reinhold Krebs erklärte, hat die Tanzlmusik auch in Bobingen Tradition. Er erinnerte an frühere Tanzabende im Gasthof zum Ochsen und erklärte humorig, wieso die Tanzlmusik ohne Schlagwerk auskommt.

Nur zwei Proben hatten die neun Musiker gebraucht, um beim Konzert gekonnt zusammen aufzuspielen. Für ihre Gedichte brauchte Anni Gastl zwar sicher länger, dafür aber schaffte sie es auch diesmal wieder, ihr Publikum kunstvoll und mit viel Augenzwinkern zu unterhalten. Vor dem letzten Stück, dem Marsch mit dem Titel „Abschiedsklänge“, betonte Dirigent Reinhold Krebs, wie schön es für die Musiker ist, in diesen Zeiten auftreten und vor Publikum spielen zu können. „Wir freuen uns sehr, wieder einmal zusammen öffentlich spielen zu können. Hinter uns liegt eine harte Zeit, in der wir nur in kleinen Gruppen proben konnten. Aber diese Tanzlmusik ist ein Resultat dieser Zeit“, sagte er.

Coversongs aus mehreren Jahrzehnten begeistern Bobinger

Andere Töne schlugen die Musiker von eRsn’t fuNk an. Die Band spielte eigene Arrangements ausgewählter Coversongs der vergangenen Jahrzehnte. Gut 100 Erwachsene und etliche Kinder erlebten auf der großen Wiese auf der Westseite der Singoldhalle den sommerlichen Abend. Auch Daniela und Jürgen Kerner waren eigens aus Königsbrunn gekommen. Als „tolle Aktion“ bezeichnen sie die kleine Konzertreihe. „Es ist total cool, einfach mal am Abend eine halbe Stunde Livemusik hören zu können, das Wetter passt und Livemusik habe ich den letzten Monaten doch sehr vermisst“, sagte Daniela Kerner. Auch ihrem Mann Jürgen gefiel das kleine Konzert gut. „Stimmung und Location passen optimal zur Band, es ist toll hier“, sagte er. „Wenn hier im nächsten Jahr ein abendfüllendes Konzert geplant werden würde, wäre das toll und wir wären sicherlich mit dabei!“ Ein Open-Air-Konzert im kleinen Rahmen sei eine willkommene Alternative, sagten auch andere Gäste.

Für eRsn’t fuNk selbst war der Kurzauftritt ebenfalls ein erfüllendes Erlebnis. Sängerin Andrea Hahn fasste es zusammen: „Es ist super, nach dieser langen Pause endlich wieder spielen zu dürfen und zu sehen, dass die Leute Spaß an unserer Musik haben.“ Gitarrist Michael Treupel sah das ähnlich: „Es gibt für uns ja nichts Schöneres, als Musik zu machen und wenn man dann sieht, wie die Leute mitgehen – dann ist das ein tolles Erlebnis.“ Für die Band sei es zudem ein besonderer Kick gewesen, draußen spielen zu dürfen. Atmosphäre und Akustik hätten gut gepasst, so könne man sich auch gut ein abendfüllendes Konzert vorstellen. Treupel war am Anfang ein wenig skeptisch, ob sich der Aufwand für ein so kurzes Konzert auch lohnt. Danach war er restlos von der Idee überzeugt. „Es hat sich voll gelohnt“, sagte er.

Die Stadtkapelle Bobingen wird noch ein zusätzliches Konzert anbieten. Am Samstag, 26. September, lädt die Stadtkapelle um 17 Uhr auf dem Rathausplatz zu einer Serenade ein. Selbst die jüngsten Mitglieder der Stadtkapelle, die Ohrenwecke“, beteiligen sich: Am Freitag, 25. September um 16 Uhr spielen sie am Zentrumsplatz beim Café Kanapé auf.

