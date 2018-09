vor 41 Min.

Neue Regeln für Plakate

Nur an von der Gemeinde angebrachten Schaukästen und Anschlagtafeln wie an der Mittelneufnacher Straße dürfen Plakate ausgehängt werden. Nur Wahlplakate dürfen auch an anderen öffentlichen Stellen aufgestellt werden.

Verordnung regelt die „öffentlichen Anschläge“. Wahlplakate werden in Hiltenfingen in ihrer Größe begrenzt. Auch der Straßenverkehr war Thema im Gemeinderat.

Von Hieronymus Schneider

Die Wahlen zum Bayerischen Landtag und zum Bezirkstag stehen bevor, und so sah sich die Gemeinde Hiltenfingen zur Neuregelung der „öffentlichen Anschläge“, wie es auf Amtsdeutsch heißt, veranlasst. Damit sollen eine wilde Plakatierung verhindert und die Größe der Plakattafeln eingeschränkt werden.

Mit der neuen Plakatierungs-Verordnung, die zum 1. September in Kraft trat, wurde die bisherige aus dem Jahr 2007 stammende Regelung aufgehoben. Grundsätzlich dürfen Plakate nur an den von der Gemeinde zum Anschlag bestimmten Tafeln und Schaukästen angebracht werden. Das sind die Plakattafeln am Rathaus, in der Friedhofstraße/Ecke Grüntenstraße und an der Kreuzung Mittelneufnacher Straße/Alpenstraße. Für alle anderen Plakatierungen muss eine Ausnahmegenehmigung bei der Gemeinde beantragt werden, die dann die Anzahl und die Aufstellungsorte sowie die Frist zur Beseitigung bestimmen kann.

Nur DIN A0 ist bei Wahlplakaten erlaubt

Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind die Wahlplakate politischer Parteien und Wählergruppen. Diese dürfen sechs Wochen vor den jeweiligen Wahlen beziehungsweise vier Wochen vor Volksentscheiden öffentlich aufgestellt oder ausgehängt werden und sind nicht an bestimmte Orte gebunden. Die Gemeinde Hiltenfingen hat aber deren Größe auf das Format DIN A0 – maximal 85 auf 120 Zentimeter – eingeschränkt; großflächige Plakate werden somit ausgeschlossen. Keine Genehmigung werden für private Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder anderen Berechtigten an deren Häusern oder Grundstücken angeschlagen werden, benötigt.

Für den Neubau von vier Einfamilienhäusern und einem Doppelhaus im Neubaugebiet wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Bayerisches Zukunftsprogramm Geburtshilfe

Bürgermeister Kornelius Griebl gab ein Schreiben der Gesundheitsministerin Melanie Huml an das Begegnungsland Lech-Wertach bekannt, wonach die Fördervoraussetzungen für die Wertachkliniken Schwabmünchen und Bobingen für eine Geburtenstation nicht vorliegen. Für eine Förderung müssen Krankenhäuser das 50-Prozent-Kriterium in ihrem Landkreis erfüllen. In Schwabmünchen finden aber nur 17 und in Bobingen zwölf Prozent aller Geburten des Landkreises Augsburg statt.

Damit verfehlen auch beide Kliniken zusammen die Fördervoraussetzung. In diesem Zusammenhang erwähnte Griebl, dass in Hiltenfingen im vergangenen Jahr 19 und im laufenden Jahr 13 Neugeborene standesamtlich registriert worden seien.

Wasserrechtsanträge

Für das Einleiten von Niederschlagswasser aus sechs Straßensinkkästen der Birkenstraße in den Gennach-Hochwasserlauf II wurde das Ingenieurbüro Steinbacher-Consult mit der Ausarbeitung der Wasserrechtsanträge beauftragt.

Verkehr: Straße wird gesperrt

Die zweite Phase des Straßenausbaus der Staatsstraße 2027 bei Forsthofen begann am 3. September. Deshalb wurde die Staatsstraße zusätzlich zum bisherigen Sperrabschnitt ab dem östlichen Ortsausgang von Höfen für den Verkehr voll gesperrt.

