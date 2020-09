06:05 Uhr

Neue Saftpresse läuft: In Königsbrunn beginnt die Mostsaison

Plus Die Mitglieder des Gartenbauvereins Königsbrunn haben mit dem Saftpressen begonnen. Wie die Termine vergeben werden.

Von Andrea Collisi

Gerade noch waren die Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege (GBV) mit Streicharbeiten und dem Verlegen von Boden und Leitungen beschäftigt. Jetzt haben sie die neue Mosterei in Gang gebracht – pünktlich zur Apfelernte läuft die Anlage. An allen Samstagen bis 16. Oktober kann Saft gepresst werden. Wie das funktioniert.

Bereits ab 7 Uhr war Ulrich Grassinger mit seiner Frau und Wilhelm Terhaag unterwegs, um Bioäpfel und andere als Spende gedachte Äpfel einzusammeln und einen Probelauf zu starten. „Wir machen das immer, schon allein darum, damit der doch mehrere Liter im Vier-Meter-Schlauch stehende erste Saft, der dann verworfen wird, nicht vom Saft der Kunden abgeht“, erklärt Uli Grassinger.

Königsbrunner Verein hat 75.000 Euro in neue Kelteranlage investiert

Willi Terhaag, der seit vielen Jahren Apfelsaft presst, steht begeistert am neuen Gerät und bietet ein „Probiererle“ an. „Gut schmeckt es, großartig auch die goldene Farbe. Prost!“ Was ihn persönlich freut: Der Trester wird nicht einfach verworfen.

Was passiert mit dem Trester? Der wird dem Förster zur Wildfütterung gegeben. Bild: Andrea Collisi

Die gepressten Apfelschalenreste werden nämlich einem Förster übergeben, der diese mit Weizen mischt und dann dem Wild als „Vitalnahrung“ gibt. Beim GBV wird alles verwertet – als guten Kompost kann der Trester auch unter die Erde gemischt werden.

Das über den Sommer vorrangig in Eigenleistung errichtete Gebäude des Vereins hat neben einem acht Quadratmeter größeren eigenen Raum mit Ablaufrinne ausschließlich für die Mosterei nun eine moderne Kelteranlage mit einer Bandpresse, die einen kontinuierlichen Transport ermöglicht.

Die Leistung ist ein Viertel höher als in der Vergangenheit. Zusammen mit dem Pasteur hat der Verein dafür 75.000 Euro investiert. Die vorherige Anlage, die seit mehr als 40 Jahren in Gebrauch war, war ja nicht mehr zu gebrauchen. Neu ist auch, dass in Zukunft nur noch in Glasflaschen abgefüllt wird.

Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten sich Kunden vorher anmelden

Die Kunden können mit handelsüblichen Flaschen kommen. Zukünftig ist vielleicht auch ein Pfandsystem möglich; der Verein möchte schließlich mit Vorbildcharakter vorangehen, was die Müllvermeidung betrifft.

Freuen sich über 63 Liter leckeren Apfelsaft in Glasflaschen, die sich aus ihren 95 Kilogramm Goldparmäne und Jonagold pressen ließen: Christine und Eduard Regner. Bild: Andrea Collisi

Wer das Angebot Mosterei nutzen will, muss sich online einen Termin geben lassen oder sich telefonisch anmelden. Es soll während des Betriebs zu keinen Überschneidungen oder Staus kommen wegen der Pandemie. Auch sonst haben Ulrich Grassinger und sein Team alle Vorrichtungen und Maßnahmen bezüglich der Hygienevorschriften getroffen. Es gibt mehrere Teams, die vormittags oder nachmittags im Einsatz sind, um die anstrengenden Arbeiten zu erledigen.

Anmeldung zum Mosten: Mehr zum Verein für Gartenbau und Landschaftspflege und die Mosterei gibt es auf der Internetseite des Vereins oder unter der Telefonnummer 08231/3491883.

