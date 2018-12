11:00 Uhr

Neue Stühle und Tische für die Schule in Hiltenfingen

In diesem Schuljahr besuchen 72 Kinder die Grundschule in Hiltenfingen.

Der Schulverband Hiltenfingen-Scherstetten investiert in die Grundschule. Wie sich die Schülerzahlen entwickeln.

Von Hieronymus Schneider

Bei der Versammlung des Schulverbands Hiltenfingen-Scherstetten im Hiltenfinger Rathaus legten die Bürgermeister der beiden beteiligten Gemeinden, Kornelis Griebl und Robert Wippel, die wesentlichen Investitionen in die Grundschule für das Jahr 2019 fest und beschlossen die Haushaltssatzung.

In diesem Schuljahr besuchen 72 Kinder die seit 1979 bestehende Verbands-Grundschule in Hiltenfingen. 47 Schüler kommen aus Hiltenfingen, 27 aus Scherstetten. Für die Scherstetter Schüler gibt es eine Schulbusverbindung, die von der Schwabmünchner Firma Stuhler betrieben wird. „Die stetig steigenden Kosten für die Schulbusbeförderung bei rückläufigen Zahlen der Fahrschüler belasten den Haushalt, weil es dadurch auch weniger Zuwendungen gibt“, stellte Kornelius Griebl fest. So steigen die Kosten im kommenden Jahr von 38000 auf 40000 Euro, wogegen die Staatszuschüsse für die Schülerbeförderung von 25000 auf 22000 Euro zurückgehen.

Die Zahl der Grundschüler in Hiltenfingen geht zurück

Die Schülerzahlen sind seit dem Jahr 2000 kontinuierlich rückläufig: Damals waren es 148 Kinder, davon 53 Fahrschüler. Während sich die Schülerzahl halbiert hat, ist die Verwaltungsumlage pro Schüler aber um mehr als das Dreifache gestiegen, von damals 532 auf 1783 Euro im kommenden Jahr. Die gesamte Umlage beläuft sich auf 128380 Euro, davon entfallen auf die Gemeinde Hiltenfingen 80237 und auf Scherstetten 48142 Euro. „Das Tal der Schülerzahlen wird aber langsam durchschritten, in den nächsten Jahren werden wir wieder über 80 Schüler haben“, sagte Griebl im Hinblick auf die Entwicklung.

Der Verwaltungshaushalt 2019 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2030 Euro, das entspricht circa 1,2 Prozent. Das Gesamthaushaltsvolumen beträgt 228530 Euro, das bedeutet eine Erhöhung um 12030 Euro gegenüber dem Vorjahr. Für die Investitionen wird eine Umlage von 15000 Euro festgesetzt. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 nach langem Wunsch der Schulleitung die Außenbeschattung mit Aufwendungen von 20500 Euro angebracht wurde, ist im kommenden Jahr die Erneuerung von Stühlen und höhenverstellbaren Tischen vorgesehen. Die Digitalisierung der Klassenzimmer wurde durch Kabelverlegung mit Kosten von 15031 Euro vorbereitet. Im neuen Haushaltsjahr ist die Umsetzung der Digitalisierung der Klassenzimmer unter Berücksichtigung der Zuschussgewährung durch den Freistaat eingeplant.

