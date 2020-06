13:26 Uhr

Neue Tagespflege eröffnet in Untermeitingen

Im neuen Gebäude am Lechring in Untermeitingen sind eine Tagespflege und zwei ambulant betreute Wohngruppen untergebracht.

Im Gebäude am Lechring werden Menschen betreut, die zu Hause wohnen, aber Unterstützung im Alltag benötigen. Auch zwei Wohngemeinschaften sind untergebracht.

Eine neue Einrichtung für ambulant betreute Wohngruppen und eine Tagespflege haben in Untermeitingen eröffnet. Das Gebäude befindet sich am Lechring in unmittelbarer Nähe zum Ärztezentrum und wird vom Pflegedienst Kerner geleitet.

Im Erdgeschoß des Gebäudes ist auf rund 380 Quadratmetern die Tagespflege untergebracht. Das Angebot richtet sich an Menschen, die Unterstützung im Alltag benötigen, aber weiterhin in den eigenen vier Wänden wohnen. Sie werden tagsüber von Pflegepersonal betreut und kehren abends nach Hause zurück.

In der neuen Tagespflege in Untermeitingen können vorerst zwölf, später bis zu 24 Menschen betreut werden. Das Angebot steht von Montag bis Samstag zwischen 8 und 17 Uhr zur Verfügung.

Pflegekräfte unterstützen die Patienten in der Tagespflege

Ausgebildete Pflegekräfte unterstützen die Patienten und sorgen mit Spielen und Gesprächen für Abwechslung. Ein Fahrdienst kann nach Angaben des Pflegedienstes organisiert werden. Das Essen in der Einrichtung wird täglich frisch zubereitet.

Zur Eröffnung segneten die beiden Pfarrer Thomas Demel und Leander Sünkel das Xaver-Vitus-Haus. Auch Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp freute sich über den Start der neuen Einrichtung und wünschte den Bewohnern und Pflegekräften ein harmonisches Zusammenleben.

Neben der Tagespflege gibt es zwei Wohngemeinschaften

Neben der Tagespflege entstand im ersten und zweiten Stock des Gebäudes Platz für ambulant betreute Wohngemeinschaften. Jeweils elf Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf wohnen auf einer Etage zusammen.

Jede Wohngruppe wird rund um die Uhr unterstützt. Tägliche Betreuungsangebote, frisch gekochte Mahlzeiten und die Übernahme der Wäsche und Reinigung der Räume sollen den Bewohnern einen selbstbestimmten Alltag ermöglichen.

Jeder Mieter verfügt über ein bis zu 22 Quadratmeter großes Einzelzimmer mit Bad. Die Räume werden gemeinschaftlich genutzt und sind barrierefrei. Die Hausleitung übernimmt Cindy Kieselowski. Den Pflegedienst leiten Grit Hunscheid und Maria Schorer. (SZ)

