vor 38 Min.

Neue Termine für Konzerte stehen fest

Buchhandlung unterstützt Künstler mit Videoauftritten

Für geplante Konzerte und Lesungen in der Schwabmünchner Buchhandlung Schmid gibt es nun weitere Ersatztermine: Das Konzert des Blues-Trios Muddy What? wird vom 18. Juni auf den 24. Juni 2021 verschoben, das Gastspiel des Kabarettisten Thomas Steierer vom 27. Juni auf den 20. Februar 2021. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die geplanten Lesungen für Juli mit Mario Giordano am 7. Juli und Nele Polatschek am 15. Juli müssen ersatzlos entfallen. Karten können ab sofort zurückgegeben werden.

Das Folk-Konzert am 18. Juli mit Gudrun Walther & Jürgen Treyz im Garten des Schützenvereins Klosterlechfeld, sowie das Blues-Konzert mit Black Patti feat. Ryan Donohue am 25. Juli im Garten des Kunstvereins Schwabmünchen finden voraussichtlich unter Einhaltung aller Auflagen statt. Karten gibt es in der Buchhandlung.

Inhaber Hans Grünthaler unterstützt die Künstler zudem mit kleinen Konzertvideos in der Reihe „Bookshop Concert in Corona-Zeiten“, die es auf Facebook, Instagram und Youtube zu sehen gibt. „Wir versuchen mit diesen Videos, Einnahmen für die jeweiligen Künstler zu generieren, sowie Aufmerksamkeit für dieses Thema im Allgemeinen zu erwecken“, erklärt er.