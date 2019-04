23.04.2019

Neue Wahlmöglichkeit für die Movie Classix

Zuschauer entscheiden sich für oscarprämierten Film. In der nächsten Runde stehen wieder fünf Streifen zur Wahl

Die Serie Movie Classix, die das Königsbrunner Kulturbüro in Zusammenarbeit mit dem Cineplex-Kino anbietet, geht in eine neue Runde. Am Mittwoch, 8. Mai, um 19.30 Uhr erleben die Filmfans „Green Book“ mit Viggo Mortensen, der den Osacar als bester Film des Jahres gewonnen hat.

Bereits jetzt kann wieder über den Film für die Juni-Ausgabe abgestimmt werden. Zur Auswahl stehen fünf Filme.

„Die Berufung“ erzählt die Geschichte von Ruth Bader Ginsburg, die im Amerika der 50er-Jahre zwar Jura an der Elite-Uni Harvard studieren darf, der aufgrund ihres Geschlechts aber der Zutritt zum Gerichtssaal verwehrt ist.

In „Ein Gauner und Gentleman“ spielt Robert Redford noch einmal einen liebenswerten Gauner, der auch mit 70 Jahren die Bankräuberei nicht lassen kann.

„Kirschblüten und Dämonen“ von Doris Dörrie erzählt die Geschichte von Karl, der nach dem Tod seiner Eltern am Abgrund steht und durch eine neue Bekanntschaft die Kraft findet, sich seiner Geschichte zu stellen.

Um den Fußballtorwart Bert Trautmann geht es im gleichnamigen Film von Markus Rosenmüller. Erzählt wird, wie aus einem deutschen Kriegsgefangenen ein Held des britischen Fußballs wird.

Bei „Vice – Der zweite Mann“ handelt es sich um eine bitterböse Satire: Christian Bale spielt den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney, der bei seinem Aufstieg in der Politik keinen Winkelzug auslässt.

Abstimmen kann man bis Freitag, 3. Mai, per E-Mail an kulturbuero@koenigsbrunn.de. Unter allen Einsendungen werden zwei Freikarten verlost. (SZ)

