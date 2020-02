14:44 Uhr

Neuer Bischof Meier ist zu Besuch in Klosterlechfeld

Zum Fatima-Wallfahrtstag ist Betram Meier für eine Predigt in die Kirche Maria Hilf nach Klosterlechfeld gekommen. Was sich das neue Oberhaupt für das Dekanat wünscht

Von Hieronymus Schneider

Die Wallfahrtskirche Maria Hilf in Klosterlechfeld ist bei den monatlichen Fatima-Gottesdiensten stets gut besucht. Doch diesmal mussten Stühle hinter den voll besetzten Kirchenbänken aufgestellt werden. Denn zahlreiche Gläubige kamen auch aus den Nachbarorten, um den neuen Bischof von Augsburg predigen zu hören.

Bertram Meier wurde am 29. Januar von Papst Franziskus zum Bischof der Diözese ernannt. Die Weihe findet am 21. März im Augsburger Dom statt. Das neue Oberhaupt kennt den Süden seiner Diözese und insbesondere Klosterlechfeld sehr gut, denn er stammt aus Kaufering.

Meier kam als Kind häufiger in die Wallfahrtskirche nach Klosterlechfeld

In seiner Predigt erinnerte er sich an etliche Fahrradtouren in seiner Kinder- und Jugendzeit zur Wallfahrtskirche Maria Hilf. Die Fahrten seien oft mit einer Einkehr im Gasthaus Lustige Witwe bei der Kolonie Hurlach verbunden gewesen. „Dort gab es einen großen Kicker und einen Erdnussautomaten“, erinnerte sich Meier. „Aber unser eigentliches Ziel war immer die Mutter Gottes auf dem Lechfeld.“

Den heiligen Bischof Ulrich I., dessen 62. Nachfolger er nun wird, bezeichnete Prälat Meier in seiner Predigt als großes Vorbild. Er habe mit erhobenem Kreuz die Soldaten zur Schlacht auf dem Lechfeld geführt gegen die Bedrohung des christlichen Augsburg durch die Hunnen. „In diesem Zeichen wirst Du siegen. Das gilt auch noch heute, wo es keine Kreuzzüge mehr gibt“, sagte Meier zur Bedeutung des christlichen Glaubens in der heutigen Gesellschaft.

Meier wünscht sich mehr Unterstützung für die Pfarrer in der Region

Im Bistum Augsburg leben etwa zweieinhalb Millionen Menschen. Die Katholiken haben mit 52 Prozent nur noch eine knappe Mehrheit. „Wir müssen mit anderen Religionen und Ungetauften ins Gespräch kommen“, stellte der künftige Bischof klar.

Im Gespräch nach dem Gottesdienst nannte Meier die Stärkung des Priesteramtes als eine seiner Hauptsorgen: „Wir brauchen junge, psychisch und physisch gesunde Männer für die Leitung einer Pfarrgemeinde. Die Missbrauchsfälle haben gezeigt, dass diese Voraussetzungen nicht immer erfüllt wurden.“ Trotz Priestermangel und Personalknappheit sieht Meier das Dekanat Schwabmünchen nach der Zusammenlegung von Pfarreiengemeinschaften gut betreut.

„Doch viele Pfarrer arbeiten im roten Bereich und brauchen Unterstützung durch eine geistliche Gemeinschaft, aber auch durch Erholungszeiten, um den Dienst von innen heraus wieder zu stärken“, sagte Meier. Für die Ökumene werde sich der neue Augsburger Bischof stets einsetzen, war doch sein Vater Vertrauensmann und Kirchenvorstand in der evangelischen Kirchengemeinde in Kaufering.

