Neuer Ehrenbürger in Schwabmünchen

Altlandrat Karl Vogele erhält die Auszeichnung am Mittwochabend in der Stadthalle in Schwabmünchen.

Von Carmen Janzen

Altlandrat Karl Vogele wird Ehrenbürger der Stadt Schwabmünchen. Das haben die Stadträte einstimmig in einer nichtöffentlichen Sitzung vor Kurzem beschlossen, wie Bürgermeister Lorzenz Müller nun bekannt gab.

Mit der Ehrung würdigt die Stadt Vogeles „jahrzehntelange erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit und sein verdienstvolles Wirken im öffentlichen Leben“, schreibt Müller. Die Auszeichnung überreicht er dem Altlandrat in einer öffentlichen Festsitzung am Mittwochabend, 15. Mai, ab 19 Uhr, in der Stadthalle Schwabmünchen.

Vogele ist der dritte noch lebende Ehrenbürger der Stadt Schwabmünchen

Neben Altbürgermeister Elmar Pfandzelter und dem ehemaligen Stadtpfarrer Maximilian Beißer ist Karl Vogele dann der dritte noch lebende Ehrenbürger der Stadt. Vogele feiert im Juni seinen 79. Geburtstag. Er wurde in Langerringen geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Nach Abitur, Studium und Pormotion ergriff Vogele den Lehrerberuf, unter anderem in Walkertshofen, Schwabmünchen und Augsburg, bevor er tiefer in die Politik einstieg. Er wurde Landtagsabgeordneter und stellvertretender Landrat. Im Jahr 1988 wurde er als Nachfolger von Franz Xaver Frey zum Landrat gewählt. Er setzte sich bei der Wahl gegen Ivo Moll (SPD) und Raimund Kamm (Grüne) mit 65,3 Prozent durch. Prägende Projekte in seiner Zeit als Landkreischef waren unter anderem der Bau der Abfallverwertungsanlage in Augsburg, die Mülldeponie in Hegnenbach, die Zusammenlegung der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen, das Gesamtschulmodell in Schwabmünchen und die Umstrukturierung des damaligen Zentralklinikums (jetzt Uniklinik). Nach 20 Jahren im Amt trat Vogele 2008 nicht mehr zur Wahl an.

Der Altlandrat erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen

Im Laufe seines Lebens erhielt er – auch für sein kontinuierliches Engagement – zahlreiche Auszeichnungen. Hier nur eine Auswahl: das Bundesverdienstkreuz am Bande, den Goldenen Ehrenring des Landkreises, den bayerischen Verdienstorden, den päpstlichen Silvesterorden und die Altlandratswürde. Übrigens wurden auch Fahrradwege im Landkreis nach ihm benannt. Vogele wohnt mit seiner Frau Gisela in Schwabmünchen. Gemeinsam haben sie vier mittlerweile erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder im Alter zwischen zwölf und 24 Jahren.

