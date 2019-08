vor 55 Min.

Neuer Einsatzrekord beim THW

Die Helfer in Schwabmünchen blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der Ortsverband richtet sich neu aus.

Von Christian Kruppe

Was macht eigentlich das Technische Hilfswerk (THW)? Eine Frage die sich durchaus stellt, denn nur selten sind die in der Augsburger Straße untergebrachten blauen Fahrzeuge direkt in Schwabmünchen im Einsatz zu sehen. Doch die 131 ehrenamtlichen Helfer zeigen ihre Fahrzeuge nicht nur beim Frühlingsfest, sondern sie leisten auch, so wie im Jahr 2018, mehr als 31000 Stunden Hilfe. Und diese ist vielfältig. So erstellte das THW in Schwabmühlhausen einen Steg über die Singold, da durch den Ausbau der Hauptstraße ein Teil der Gemeinde mehr oder weniger abgeschnitten war. Bei den Bränden des Schlosses Emmersacker und bei Premium Aerotec waren die Fachkräfte des THW ebenso gefragt wie bei diversen Sturmeinsätzen.





Allein fast 1000 Arbeitsstunden leisteten die Mitglieder der Schwabmünchner Ortsgruppe beim Schneechaos zu Beginn dieses Jahres. Dazu kamen vielfältige Absicherungsarbeiten bei Veranstaltungen und der unterstützende Dienst auf A8 und B17 während der Sommermonate. Parallel zum Einsatz- und Übungsbetrieb wurde das Katastrophenschutzzentrum in Schwabmünchen gebaut. Allein hier wurden 3000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Auch an die Zukunft wird beim THW gedacht, so konnten in diesem Jahr acht neue Mitglieder ihre Ausbildung zum Helfer erfolgreich abschliessen. Auch organisatorisch ändert sich einiges beim THW. Seit Juli greift das neue Rahmenkonzept und damit eine an die Lage angepasste Ausrichtung der Fachgruppen. So wird die zweite Bergungsgruppe in eine Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung umgewandelt. Weiter wird eine Neue Gruppe mit dem Bereich Wasserschaden/Pumpen aufgebaut.

