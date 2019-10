vor 39 Min.

Neuer Fahrradabstellplatz in der Dorfmitte

Der neue Fahrradabstellplatz an der Bushaltestelle Großaitingen-Mitte bietet viel Platz. Foto: Hieronymus Schneider

Schüler und andere Buspendler haben jetzt in Großaitingen viel Platz für ihre Bikes

Von Hieronymus Schneider

Ein neues funktionelles Schmuckstück ziert seit Kurzem die Bushaltestelle Großaitingen-Mitte. Ein wirklich großzügiger, teilweise überdachter Fahrradabstellplatz bietet Buspendlern genügend Platz, um ihre Fahrräder sicher und trocken zu parken. Bürgermeister Erwin Goßner gab dies in der Gemeinderatssitzung bekannt.

Deren Tagesordnung war mit 15 Punkten vollgepackt, doch viele Themen erwiesen sich als unproblematisch. Aus nicht öffentlichen Sitzungen gab Bürgermeister Erwin Goßner die Auftragsvergaben für den Umbau des Gemeindehauses in Reinhartshofen und für die Bauplanung des Grundstücks Bahnhofstraße 6 bekannt. Weitere Themen:

Die erst am 9. April dieses Jahres beschlossene Satzung musste nur in zwei Punkten geändert werden. Zum einen wurden die Ruhefristen für Urnengräber auf längstens zehn Jahre verkürzt und zum anderen wurde festgelegt, dass die Beschriftung der Urnennischen von allen zugelassenen Steinmetzbetrieben durchgeführt werden darf. Wegen der verkürzten Ruhefrist verringert sich auch die Grabnutzungsgebühr bei Urnengräbern für vier Urnenbeisetzungen auf 200 Euro und bei Urnennischen für zwei Beisetzungen auf 220 Euro. Für vier oberirdische Urnennischen werden 360 Euro für die Dauer der gesamten Ruhefrist erhoben. Zum Vergleich dazu kostet ein Einzelgrab für zwei Erdbestattungen 360 Euro und ein Familiengrab für vier Bestattungen 600 Euro. Der Gemeinderat beschloss die Neufassung der Satzung und der Gebühren einstimmig.

Die Kasse und die Jahresrechnungen der Gemeinde für die Jahre 2009 bis 2017 wurden einer überörtlichen Rechnungsprüfung durch das Landratsamt unterzogen. Dabei wurde der Gemeinde eine leicht überdurchschnittliche Steuerkraft bescheinigt. Großaitingen befindet sich dabei im Mittelfeld des Landkreises Augsburg. Die sehr hohen Rücklagen der schuldenfreien Gemeinde lassen genügend finanziellen Spielraum für die erforderlichen Maßnahmen ohne Kreditaufnahmen zu. Bedauerlich für die Verwaltungsangestellten und Beamten ist die Aufforderung, die Zahlung von Sitzungsgeldern einzustellen und stattdessen für die Teilnahme an Sitzungen Freizeitausgleich zu gewähren. In der Stellungnahme der Gemeinde zum Prüfbericht wies Kämmerin Monika Holtkamp darauf hin, dass die Wasser- und Abwasserkalkulationen in regelmäßigen Zeiträumen von vier Jahren durch eine externe Fachfirma erstellt werden und die Entwässerungssatzung derzeit neu erarbeitet wird. Für die Berechnung der Rathausmiete wurde wegen der Umbauarbeiten um Fristverlängerung gebeten. Die Ausschreibung für den Schulbusverkehr für die Jahre 2020/21 wurde veranlasst. Ein Ergebnis der überörtlichen Rechnungsprüfung war die Erneuerung der Schulverträge für die Grundschule mit der Gemeinde Kleinaitingen und für die Mittelschule zusätzlich mit der Gemeinde Wehringen. Bei diesen Verträgen wurde rückwirkend zum 26. August 2010 der Begriff Hauptschule durch Mittelschule ersetzt.

Die Erweiterung der Verkaufsfläche des Edeka-Marktes am nördlichen Ende der Augsburger Straße durch Zusammenlegung mit dem Getränkemarkt wurde durch Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes ermöglicht.

Die Sebastiansbruderschaft, mit Gründungsjahr 1630 die älteste Vereinigung Großaitingens, stellte einen Zuschussantrag für die Erneuerung der Lautsprecheranlage in der Sebastianskapelle. Ihr liegt ein Angebot über 9315 Euro vor. Die Bruderschaft kann selbst 4315 Euro aufbringen. Für die fehlenden 5000 Euro gewährte der Gemeinderat einen Zuschuss von 35 Prozent, maximal 1750 Euro.

