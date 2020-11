vor 16 Min.

Neuer Kindergarten in Klosterlechfeld soll Anfang Januar eröffnen

Plus Der Klosterlechfelder Gemeinderat legt der Katholischen Pfarrkirchenstiftung einen Trägervertrag vor. Im neuen Jahr soll die Einrichtung eröffnet werden.

Von Hieronymus Schneider

Der neue Franziskus-Kindergarten an der Alpenstraße in Klosterlechfeld nimmt Gestalt an. Die Fassade erstrahlt in leuchtendem Rot, im Inneren werkeln Schreiner und Elektriker. An den Außenanlagen mit den Parkplätzen fehlen noch die Feinschicht mit Markierungen und das Pflaster im Eingangsbereich.

Im Frühjahr vergangenen Jahres begannen die Arbeiten, ein Wasserschaden verzögerte den Bau. Rund fünf Millionen Euro kostete das Projekt, die Gemeinde erhielt Zuschüsse in Höhe von etwa 2,6 Millionen Euro. Anfang Januar soll der neue Kindergarten nun den Betrieb aufnehmen und Betreuungsplätze für 105 Kinder in fünf Gruppen bieten. Doch zuvor muss auch der rechtliche Rahmen zwischen der Gemeinde und der Katholischen Pfarrkirchenstiftung als Träger abgesteckt werden. In der jüngsten Sitzung segnete der Gemeinderat den von der Verwaltungsgemeinschaft ausgearbeiteten Trägervertrag ab.

Gemeinde muss Öffnungszeiten und Betreuungsgebühren zustimmen

Demnach stellt die Gemeinde dem Träger das Grundstück zum Betrieb eines gemeinnützigen Kindergartens unentgeltlich zur Verfügung. Darüber hinaus verpflichtet sich die Gemeinde, neben ihrem gesetzlichen Förderanspruch zusätzlich 80 Prozent des ungedeckten Betriebsaufwands als freiwilligen Zuschuss zu gewähren.

Die Aufnahme von Kindern außerhalb der Sitzgemeinde, die Öffnungszeiten und die Gebühren für die Kinderbetreuung bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. Die Laufzeit des Trägervertrags wurde auf 25 Jahre festgesetzt. Diese Regelungen stimmen mit der Betriebsvereinbarung für den bestehenden Kindergarten Maria Hilf in der Försterstraße überein, der noch bis 2024 gültig ist.

"Die notwendige Sanierung des alten Kindergartens muss in einem eigenen Vertrag geregelt werden und kann nicht mit dem Vertrag des neuen Kindergartens verknüpft werden", betonte Bürgermeister Rudolf Schneider. Zur Eröffnung des neuen Kindergartens im Januar hofft Schneider darauf, dass trotz der coronabedingten Beschränkungen eine würdige Feier möglich sein wird.

Gemeinderat spricht über Klimaschutzprojekt des Freistaats

Außerdem widmeten sich die Gemeinderäte in der Sitzung der Frage, ob sich Klosterlechfeld am European Energy Award beteiligen soll. Dahinter steckt ein kommunales Klimaschutzprojekt der bayerischen Staatsregierung. In Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (EZA) können Kommunen energieeffiziente Maßnahmen in ihrer Bauleit- und Verkehrsplanung, der Energieversorgung sowie dem Betrieb ihrer Gebäude, Kläranlagen oder des Fuhrparks erarbeiten.

Der Kindergarten öffnet im Januar. Bild: Wyszengrad

Voraussetzung dafür wäre ein Beratungsvertrag mit der EZA, der drei Jahre läuft und an dessen Ende eine Zertifizierung der klimafreundlichen Gemeinde steht. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 30.000 Euro, wovon 70 Prozent vom Freistaat als Förderung zurückbezahlt werden.

Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider erklärte, er könne sich eine Beteiligung der Gemeinde zusammen mit Untermeitingen als Verwaltungsgemeinschaft vorstellen. Zunächst diente die Vorstellung des Programms lediglich zur Information.

Alte Telefonzelle soll als Bücherregal in Klosterlechfeld dienen

Der Antrag von Claudia Laerm (U.K.W.), eine ausgedienten Telefonzelle als Büchertauschregal für die „Aktion Agenda 21“ anzuschaffen, wurde befürwortet. Außerdem waren sich die Gemeinderäte einig, dass der Vertrag mit dem Festzeltbetrieb der Familie Widmann aus Freising verlängert wird, falls im kommenden Jahr wieder ein Pfingstvolksfest stattfindet.

