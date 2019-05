00:34 Uhr

Neuer Prädikant tritt Dienst an

Einführung in der Christuskirche

In der evangelischen Christuskirche in Schwabmünchen wird am Sonntag, 2. Juni, ab 10.30 Uhr ein festlicher Gottesdienst mit Prädikanteneinführung gefeiert. Roland Schmitt-Hartmann, der die zweijährige Ausbildung zum Prädikanten abgeschlossen hat, wird nach Prüfungen und Probepredigt nun offiziell in sein Amt eingeführt.

Dekanin Doris Sperber-Hartmann aus Königsbrunn ist zuständig für den Dekanatsbezirk Augsburg Süd-Ost mit 29588 Mitgliedern in elf Kirchengemeinden und wird diese Einführung vornehmen. Ein Prädikant ist ein Nichttheologe, der ehrenamtlich nach entsprechender theologischer und rhetorischer Schulung befähigt ist, selbstständig Gottesdienste mit Abendmahlsfeiern und Predigten vorzubereiten und auszugestalten. Prädikanten werden in ihrem Dienst einer Kirchengemeinde oder einem Dekanatsbezirk zugewiesen. Sie sorgen nicht nur dafür, dass Gottesdienste in Zeiten des Pfarrermangels stattfinden können, sondern, dass neben den Stimmen der Berufstheologen auch die Predigtstimmen der Gemeinde zu Gehör kommen.

Roland Schmitt-Hartmann ist berechtigt einen Prädikantentalar zu tragen und dadurch die Aufgabe des Gottesdienstleiters und Predigers sichtbar zu machen. Die evangelische Pfarrei Schwabmünchen freut sich auf diesen Festgottesdienst und lädt hinterher zu Kirchenkaffee und Sektempfang in das Gemeindehaus ein. (SZ)

