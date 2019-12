14:17 Uhr

Neuer Raiffeisenbank-Vorstand rät zu Immobilienkäufen

Markus Biermann bildet mit Herbert Jauchmann die neue Spitze der Raiffeisenbank Schwabmünchen. Was die Kunden durch das neue Führungsduo erwartet.

Von Reinhold Radloff

Ein neues Spitzenteam bestimmt jetzt über die Geschicke der Raiffeisenbank Schwabmünchen. Wie die beiden ticken, wie sie sich verstehen, wie sie die Situation und die Zukunft der Bank sehen und welche Tipps sie für die Kunden in dieser historischen Niedrigzinsphase haben, dazu und zu vielem mehr nahmen sie Stellung.

Der unerwartete Todesfall des Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank Schwabmünchen im Juni, Günther Wölfle, veränderte die Situation an der Spitze der Bank. Da dort das Vier-Augen-Prinzip herrscht, musste ein neues Team gefunden werden. Einfach war die Entscheidung, den Vorstand Herbert Jauchmann zum Vorstandsvorsitzenden zu machen, da der Aufsichtsrat auf diese bewährte Kraft und auf Kontinuität setzt. Nach einem knappen halben Jahr konnte wieder ein Vorstand gefunden werden, der seit dem 1. Dezember sein Amt ausübt: Markus Biermann.

Der 46-Jährige bewarb sich aus verschiedenen Gründen nach Schwabmünchen: „Ich kenne die Region seit meinem Studium, während ich in Königsbrunn wohnte. Ich schätze Land und Leute sowie deren Mentalität. Ein bisschen Reminiszenz war auch dabei. Außerdem liebe ich das Allgäu, gehe dort gerne zum Wandern und Skifahren.“ Der wichtigste Grund war aber, dass er nach der Fusion der Weisacher Bank lieber wieder zu einer selbstständigen Bank wechseln wollte, um dort mehr Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten haben zu können.

Herbert Jauchmann ist für die Kunden und Filialen zuständig

„Wir fanden uns schon beim ersten Gespräch sympathisch, entdeckten viele Gemeinsamkeiten – privat, im Führungsstil und allen Bankangelegenheiten,“ sagt Jauchmann, der sich über das Vertrauen des Aufsichtsrats freut, Vorstandsvorsitzender geworden zu sein. Die Aufgaben der beiden sind genau aufgeteilt: Jauchmann ist vorrangig für die Kunden und die Filialen zuständig, Biermann für das übrige Tagesgeschäft und das Controlling. „Wir sind gleichberechtigte Kollegen, verfolgen die Eigenständigkeit unserer Bank, wollen die bestehenden Kosten und die Mitarbeiter halten und weiterhin Ertrag generieren“, sagt Jauchmann. Und Biermann weiß schon jetzt, dass sein Wechsel nach Schwabmünchen richtig war: „Wir sind eine kerngesunde Bank. Hier herrscht ein sehr gutes Mitarbeiterklima, die Aufgabe und die Herausforderungen gefallen mir.“

Wichtig ist beiden der gute Kundenkontakt, sich den digitalen Herausforderungen zu stellen und die Umstellungen voranzutreiben. Als eines der größten Probleme sehen die Vorstände derzeit die Niedrigzinsphase an, die sie aufgrund der Vorgaben der Europäischen Zentralbank und der Bundesbank mitgehen müssen. Trotzdem: „Wir werden derzeit wohl keine Negativzinsen pauschal für unsere Kunden einführen, obwohl wir eine sechsstellige Summe für unsere Geldflüsse zu zahlen haben. Auch das niedrige Kostenniveau für die Kundenkonten werden wir trotz der Probleme halten“, sagt Jauchmann.

Niedrige Zinsen sind gut für Finanzierungen, aber schlecht für Anleger

Warum der Kunde es richtig macht, mit der Raiffeisenbank Schwabmünchen zusammenzuarbeiten, stellt er so dar: „Wir haben ein großes Filialnetz, auf dem Land Geldautomaten, die sogar deutschlandweit für VR-Bank-Kunden kostenfrei sind, persönliche Ansprechpartner und Kundennähe, Spitzenzinsen für Mitglieder bei der Genossenschaft und bieten viel Sponsoring in der Region.“ Und Biermann fügt hinzu: „Durch die gute Verflechtung der Bank mit Versicherungen und mehr haben wir und unsere Mitarbeiter auch immer gute Tipps und Problemlösungen für unsere Kunden parat“, sagt Biermann. Aufgrund der extrem niedrigen Zinsen – gut für Finanzierungen, schlecht für Anleger – rät er zu Immobilienkäufen, weil er auf Jahre hinaus weder eine Zinsveränderung noch ein Einbrechen der Immobilienpreise erwartet. Im Gegenteil. Er selbst setzt übrigens auch auf diese Strategie.

Als Führungskräfte betonen beide, dass sie einen kooperativen Stil pflegen, sich als Teamplayer sehen und für ein Gespräch immer die Tür offen haben. Und Biermann fügt hinzu: „Ich sehe mich etwas wie ein Bademeister: Ich will kein Chaos im Becken, muss trotzdem ab und zu einen ins kalte Wasser werfen und wenn einer absäuft, helfe ich.“ Natürlich erhoffen sich die Vorstände ein ähnliches Verhalten von Mitarbeitern und Kunden: Bodenständigkeit, Geradlinigkeit, Hilfsbereitschaft, einfach eine gute Partnerschaft. „Wie in einer Ehe: in guten und in schlechten Tagen zueinanderstehen“, sagt Biermann.

