23.09.2019

Neuer Wochenmarkt bewährt sich

Wehringer Initiative weitet das Angebot aus mit vielen Produkten aus der Region

Mit einem Marktfest feierten die Gemeinde Wehringen und die Standbetreiber das erste halbe Jahr des Wochenmarktes. Der habe seine Daseinsberechtigung bewiesen. Das war der Grund, um gemeinsam mit den Besuchern zu feiern.

Bürgermeister Manfred Nerlinger zeigte sich sowohl mit dem Fest zufrieden, bei dem trotz frischer Temperaturen bis in die Abendstunden gefeiert wurde, als auch mit dem Wochenmarkt selbst. „Wir konnten unser Angebot zuletzt mit Räucherfisch und einem Gärtnereisortiment aufstocken und bieten jetzt eine wunderbare regionale Vielfalt“, betonte er.

Er freue sich, vor allem regionale Produkte anbieten zu können und nun auf dem Wehringer Wochenmarkt ein Sortiment zu haben, welches von Brot, Kuchen, verschiedenen Kartoffeln, Antipasti, Käse, Gemüse und Wurstwaren bis hin zu Honig, Eiern, Geflügelprodukten, Essig und Öl reiche.

Die Bewirtung beim Marktfest hatten Wehringer Vereine übernommen, allerdings hatten sich die Standbetreiber zusätzlich besondere Schmankerln und Leckereien einfallen lassen. So gab es ein großes Brot- und Kuchenangebot, Kässpatzen, Brotzeittüten mit Gemüse, leckere Antipasti-Teller, köstlichen Kartoffel-Obatzten, Fischsemmeln, frische Crêpes und rund um den Festplatz Würstchen vom Grill und eine bunte Getränkevielfalt. Für Unterhaltung sorgten zu späterer Stunde zudem die Original Wertachtaler.

Gut angenommen wurde das Fest, zahlreich strömten die Besucher auf den Marktplatz hinter dem Wehringer Rathaus. Sie lobten die Initiative für das Marktfest und probierten gerne, was die einzelnen Stände Köstliches zu bieten hatten.

„Wir haben uns natürlich lange überlegt, was einen Wochenmarkt in Wehringen erfolgreich machen könnte und waren uns sicher, dass die regionalen Angebote hier gut zu uns passen“, meinte Nerlinger. Aber ein Wochenmarkt lebe auch vom regelmäßigen Besuch, und hier freue er sich sehr, dass „seine Wehringer“ das im Frühjahr geschaffene Angebot zur Nahversorgung so gut annehmen.

Auch künftig soll es deshalb mit dem Wochenmarkt in Wehringen so weitergehen. (anja)

