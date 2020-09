18:00 Uhr

Neueröffnung: Gut Walden wird Anlaufpunkt für Feinschmecker

Plus Die Brüder Peter und Andreas Zuehlke eröffnen in Burgwalden das Restaurant „Gut Walden“. Es soll eine Anlaufstelle für den guten Geschmack sein – in mehrfacher Hinsicht.

Von Maximilian Czysz

Der Name ist Verpflichtung: „Gut Walden“ nennen Peter und Andreas Zuehlke ihr neues Restaurant im Bobinger Ortsteil, das am 1. Oktober eröffnet. Nach langem Umbau wollen die Brüder eine besondere Küche bieten. Sie soll zum idyllischen wie auch geschichtsträchtigen Ort passen und alle Gäste vereinen: Einheimische, Ausflügler oder angereiste Gourmets. Die wird es geben, denn Peter Zuehlke arbeitete unter anderem als Küchenchef in der Augsburger Färberei.

Dort erkochte er sich 14 Punkte und eine Haube im Gault & Millau. Auch der renommierte Guide Michelin fand lobende Worte für seine transparente und bodenständige Küche mit modernen Akzenten.

Andreas Zuehlke bringt ausgewählte Naturweine nach Burgwalden

Sein älterer Bruder Andreas, ebenfalls vom Fach, betrieb zuletzt ein Weinbistro in Hamburg, das nicht nur wegen der Küche, sondern auch wegen seiner Naturweinauswahl weit über die Stadtgrenzen bekannt war. „Gerade das Thema Naturwein ist hier auf dem Land oft noch unbekanntes Territorium“, sagt der 40-jährige Andreas Zuehlke. Er möchte mit Verkostungen und Verkauf von ausgewählten Naturweinen neue Akzente in der Region setzen.

Peter Zuehlke (links) verdiente sich unter anderem als Koch in der Augsburger Färberei hohes Lob. Andreas Zuehlke hat sich als Experte für Naturweine einen Namen gemacht. Bild: Elke Graßmann, Bobingen

Das Konzept der Brüder sieht im À-la-Carte-Restaurant im Haupthaus gehobene Traditionsküche mit regionalen Produkten und einem kreativem Einschlag vor. So werden unter anderem heimische Wildspezialitäten und Fische aus der Region auf der Speisekarte stehen. „So wird jedem Gast, egal ob spontan nach dem Wochenendausflug, oder mit Vorbuchung und gehobenen kulinarischem Anspruch, etwas geboten“, sagt Inhaber Andreas Zuehlke.

Der Biergarten auf Gut Walden wird ebenfalls wieder geöffnet

Neu und gleichzeitig ganz im Sinne des Konzepts ist, dass der Biergarten mit Selbstbedienung gegenüber dem Restaurant wieder öffnet. Er soll „Sommergarten“ heißen. „Mit diesem Zusatzangebot können wir auf Gut Walden alle Gäste willkommen heißen, ganz gleich aus welchem Anlass sie uns aufsuchen“, sagt Peter Zuehlke. Mit einem Angebot von über 150 Sitzplätzen werden im neuen Sommergarten künftig neben fassgezapftem Bier auch kleine Speisen und Brotzeiten angeboten.

Die Brüder legen nicht nur Wert auf ihre Küche. Auch das Ambiente im neuen „Gut Walden“ liegt ihnen am Herzen. So wurden beispielsweise die Leuchten im großen Gastraum von den Pächtern selbst in mühevoller Handarbeit aus den Leisten alter Weinfässer gebaut. Die kamen von befreundeten Winzern.

Der Hamburger kam der Liebe wegen nach Augsburg

Mit „Gut Walden“ erfüllt sich der 34-jährige Andreas Zuehlke einen Traum: Er wollte sich schon vor Jahren selbstständig machen. Dann kam er auf die ehemalige Waldgaststätte im Bobinger Ortsteil unterhalb des Golfclub-Geländes. Dort führten Hildegard und Rudolf Huber 29 Jahre bis 2011 lang das beliebte Ausflugslokal mit gutbürgerlicher Küche. 2017 eröffneten Giorgia Balog und ihr Mann Salvatore Colleca in der Waldgaststätte das italienische Restaurant „Il Borgo“. Dabei wurde auch einiges investiert: Eine Südterrasse wurde errichtet, der Biergarten neu eingefriedet, gemütliche Loungemöbel aufgestellt und im großen Gastraum ein Holzofen eingebaut.

Nun hält also die gehobene Küche Einzug in das malerisch gelegene Lokal: „Ich hab’s gesehen und mich sofort verliebt“, sagt Zuehlke, der von den Möglichkeiten in Burgwalden schwärmt. Der Liebe wegen kam der Hamburger übrigens vor sieben Jahren in den Süden: Seine Frau Katrin ist Augsburgerin.

