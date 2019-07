00:33 Uhr

Neues Baugebiet zielt auf junge Familien

Mickhausen stellt Vergabekriterien für das Areal westlich der Viehweidestraße auf. Erweiterungsbau des Kindergartens St. Wolfgang soll farblich vom bisherigen Bau abweichen

Von Siegfried P. Rupprecht

Gleich mit zwei St.-Wolfgang-Einrichtungen hatte es der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu tun. Zum einen stand die Gestaltung der Außenfassade des Kindergarten-Erweiterungsbaus auf der Tagesordnung, zum anderen ein Zuschuss für die Reparaturarbeiten am Pfarrheim.

Breiten Raum nahm dabei einmal mehr das Bauvorhaben des Kindergartens St. Wolfgang ein. Diesmal ging es um den Farbanstrich und die Einteilung der Fenster. Vor der Abstimmung fasste Bürgermeister Hans Biechele den bisherigen Istzu-stand zusammen. Demnach erhalten die Zwischengebäude eine langlebige Verschalung aus Zementplatten in Holzoptik, die Wände im Innenbereich einen weißen Farbanstrich und der Bodenbelag eine einheitliche Farbgebung. Die Türen werden bunt, um den Kindern räumliche Zuordnungen zu ermöglichen.

Bei der Fensterfarbe kristallisierte sich mehrheitlich heraus, sie nicht in Rot zu streichen. Auch der Bürgermeister vertrat die Ansicht, eine Abkehr zum bestehenden Altbau zu schaffen. Bei der Fenstereinteilung favorisierte Architekt Kurt Hartmann letztlich zwei Varianten: Fenster mit oder ohne oberer Mittelsprosse. Bei beiden Vorschlägen sei die untere Scheibe festverglast, bei Bedarf mit absturzsichernder Verglasung, so der Fachmann. Hier votierte der Gemeinderat für Standflügel mit Notentriegelung, ohne Mittelsprosse.

Beim zweiten St.-Wolfgang-Projekt teilte die Pfarrei der Gemeinde mit, dass bei Starkregen und Wind an der Südseite Wasser in den Innenraum des Pfarrheims an der Pfarrer-Sales-Baur-Straße dringe. Zu beheben sei dies mit einer Erneuerung der Dichtungen an den Glasscheiben, so Bürgermeister Biechele. Dazu lag bereits das Angebot einer Firma über rund 4900 Euro vor. Die Bischöfliche Finanzkammer schätzte die Kosten dagegen auf rund 7000 Euro. Die letztgenannte Summe sei nicht transparent genug, urteilten einige Gremiumsmitglieder.

Der Bürgermeister schlug nach kurzer Diskussion vor, dass die Gemeinde für die Reparatur einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Kosten, höchstens – in Anlehnung an das Firmenangebot – jedoch 2500 Euro gewähre. Dies sei der Tatsache geschuldet, dass derzeit eine Kindergartengruppe im Pfarrheim untergebracht ist. Das Gremium stimmte dem zu.

Diskussion um Vergabe von Bauplätzen

Eine Diskussion entfachte auch die Festlegung von Vergabekriterien für das Baugebiet „Westlich der Viehweidestraße“. Hier müssten der Grundsatz der Gleichbehandlung sowie soziale Komponenten berücksichtigt werden, meinte der Gemeindechef. „Die Kriterien sollen auch transparent und diskriminierungsfrei sein.“ Um das zu erreichen, solle auf die Vergabekriterien und Listenplatzvergabe der Gemeinde Walkertshofen zurückgegriffen werden. „Dort wird unter anderem bei den Bauplatzbewerbern das Alter, die Kinderzahl, eine Vereinsmitgliedschaft am Ort und die Eigennutzung abgefragt“, informierte Biechele. Zudem sprach er von einer Bauverpflichtung: Der Bauherr müsse innerhalb von fünf Jahren nach Notartermin des Grundstückskaufs das Gebäude erstellen.

Bemängelt wurde vom Gemeinderat, dass bei diesen Kriterien ältere Menschen keine Chancen hätten, diese quasi diskriminiert würden. Diesem Einwand begegnete Biechele, dass damit bewusst junge Familien angesprochen werden sollen. Die Festlegung fiel einstimmig aus.

Ohne Gegenstimme votierte der Gemeinderat für den Neubau einer Doppelgarage mit Unterkellerung anstelle eines bestehenden Wagenschuppens in Mickhausen. Das gemeindliche Einvernehmen erhielt nun auch der Neubau eines zweigeschossigen Wohnhauses in Holzbauweise mit Carport in einer bestehenden Baulücke in Münster.

Der Gemeinderat bestellte einstimmig Norbert Demmel zum Stellvertreter des Gemeindewahlleiters für die Kommunalwahl 2020.

Weiter beschlossen das Gremium die Änderung der Zweckvereinbarung zur Errichtung und zum Betrieb einer Bauhofhalle in Langenneufnach sowie den Neuerlass der Erschließungsbeitragssatzung.

Positiv fiel der Antrag der Katholischen Dorfhelferinnen- und Betriebshelfer-Station Augsburg-Land aus. Die Gemeinde unterstützt mit einer Spende in Höhe von 200 Euro.

Themen Folgen