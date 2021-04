Neues Corona-Schnelltestzentrum in der Schwabmünchner Grundschule

Das ist schnell gegangen: Am Freitag startete der Aufbau der neuen Corona-Teststation in der Grundschule Schwabmünchen, am Sonntag wurden die ersten Bürger getestet.

Obwohl der Aufbau der Schwabmünchner Teststation ziemlich spontan am Freitag und Samstag erfolgte und nur über Mundpropaganda und soziale Medien verbreitet wurde, fanden sich bei der Eröffnung am Sonntag um elf Uhr schon etliche Leute zum Corona-Test ein. Das Team der Schwabmünchner Sonnenapotheke unter der Leitung von Dr. Julia Netrval bietet im Spiegelsaal der Grundschule an der Holzheystraße 18 einen kostenlosen Bürgertest in vier Kabinen an.

Der Raum wurde von der Stadt Schwabmünchen zur Verfügung gestellt. Die Sonnenapotheke wurde auf Initiative von Julia Netrval als offizielles Testzentrum im Rahmen der Testverordnung beauftragt. Jede Person mit Wohnsitz in Deutschland kann sich mindestens einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Dieses Angebot wurde besonders von Schülern gerne angenommen, die nach den Osterferien wieder Präsenzunterricht haben. So werden die Schulklassen und die Lehrer von den vorgeschriebenen Tests in den Klassenzimmern entlastet. Kinder können ab einem Alter von drei Jahren getestet werden, für sie gibt es Spucktests. Mit jüngeren Kindern müssen Eltern zum Kinderarzt gehen.

Test-Abstrich wird im vorderen Nasenbereich genommen

In der Schnellteststation wird der Abstrich im vorderen Nasenbereich mithilfe eines Wattetupfers durchgeführt. Das Ergebnis wird schon nach wenigen Minuten schriftlich bescheinigt. Bei einem positiven Ergebnis muss man sich in häusliche Quarantäne begeben und für den PCR-Test einen Arzt oder ein Testzentrum aufsuchen. "Mit unserer Teststation wollen wir unbemerkte symptomfreie Virusübertragungen reduzieren und negativ getesteten Menschen Sicherheit und Zugang zum Arbeitsplatz oder zur Schule ermöglichen", sagt Julia Netrval.

Termine zum Schnelltest können online unter www.coronatest-schwabmuenchen.de oder unter der Telefonnummer 0152/0831 5159 vereinbart werden. Auch eine Spontantestung ohne Termin ist möglich. Dann sollten aber entsprechende Wartezeiten eingeplant werden. Der Eingang zum Testzentrum befindet sich links neben dem Eingang der Bücherei vom Parkplatz an der Holzheystraße aus gesehen.

Lesen Sie auch: