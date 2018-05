20:49 Uhr

Neues Fahrzeug löst alten Traktoranhänger ab

Die Feuerwehr ist in Grimoldsried für die Zukunft neu aufgestellt. Das Dorf feiert

Bei frühsommerlichem Kaiserwetter ging für die Freiwillige Feuerwehr Grimoldsried ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Ortspfarrer Pater Joji John segnete auf dem Dorfplatz das neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Staudenwehr, ehe Mickhausens Bürgermeister Hans Biechele an Kommandant Joachim Jakob die Fahrzeugschlüssel übergab. Unter dem Beifall der Dorfgemeinschaft, sowie zahlreicher Ehrengäste aus der Kommunalpolitik und der Feuerwehrinspektion des Kreises wünschte der Rathauschef der Grimoldsrieder Wehr eine stets gesunde, unfallfreie Rückkehr von allen Einsätzen und Übungen. Das neue TSF löst den in die Jahre gekommenen und nicht mehr recht einsatztauglichen Traktoranhänger ab, der – Baujahr 1964 – inzwischen über 50 Jahre auf dem Buckel hat.

Der Festtag begann mit einem Gottesdienst in der örtlichen Pfarrkirche St. Stephanus, musikalisch gestaltet von den Schmuttertaler Musikanten aus Mickhausen. In einem kleinen Festzug ging es anschließend – angeführt von der Musikkapelle und den Fahnen der Feuerwehrdelegationen aus dem ganzen Staudengebiet – zum nahe gelegenen Dorfplatz. Neben dem neuen Tragkraftspritzenfahrzeug hatten auch die beiden bisherigen „Löschfahrzeuge“, der Anhänger von 1964 und die historische, damals noch von Pferden gezogene Feuerspritze aus dem Jahr 1907, Aufstellung genommen.

Von einem großen Tag für Grimoldsried und einem neuen Kapitel in der fast 140-jährigen Geschichte der örtlichen Feuerwehr sprach Bürgermeister Hans Biechele. Das neue Fahrzeug, so sein Wunsch, möge vor allem auch für die Jugend des Dorfes Ansporn und Motivation sein, sich in der Feuerwehr zu engagieren und ehrenamtlichen Dienst in den Reihen der Feuerwehr zu leisten.

In diese Kerbe hieb auch Landrat Martin Sailer. Er wollte seine Teilnahme an dem Fest als Bekenntnis zur Feuerwehr im Allgemeinen und als Respekt vor dem ehrenamtlichen Dienst für die Gesellschaft gerade der kleineren Dorffeuerwehren verstanden wissen. Von der in Reih und Glied aufgestellten Parade der feuerroten Löschgeräte und -fahrzeuge auf dem Dorfplatz zeigte sich auch Kreisbrandrat (KBR) Alfred Zinsmeister begeistert, der in Begleitung von Kreisbrandinspektor (KBI) Günter Litzel und dem für die Stauden zuständigen Kreisbrandmeister (KBM) Josef Heinle nach Grimoldsried gekommen war. Das neue TSF, so der oberste Feuerwehrmann im Landkreis, biete gegenüber dem bisherigen Anhänger hinsichtlich Ausstattung und Beladung einen deutlichen Mehrwert. Nicht zuletzt sei die Feuerwehr Grimoldsried damit jetzt auch an das landkreisweite Digitalfunknetz angeschlossen.

Kommandant Joachim Jakob sprach von einem historischen Tag für die Grimoldsrieder Feuerwehr und für das ganze Dorf. Sein Dank galt dem Gemeinderat von Mickhausen, der die Mittel für die Fahrzeugbeschaffung bewilligt habe. Zu den Klängen der Schmuttertaler Musikanten unter ihrem Dirigenten Philipp Ramminger wurde das neue Fahrzeug bei einem Dorffest bis in den Nachmittag hinein ausgiebig gefeiert. (wkl)

