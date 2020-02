24.02.2020

Neues Projekt für die Brunnenbauer

Königsbrunner Verein schiebt Bau in einem Dorf im Togo an

Der Verein „KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika“ hat ein neues Projekt. Im Dezember 2019 stellte der Königsbrunner Verein bei der Schmitz-Stiftung einen Antrag auf Förderung der geplanten Brunnenanlage im Dorf Siou-Borgah. Das Dorf mit seinen 300 Einwohnern liegt im nördlichen Teil von Togo und ist auf den geplanten Tiefbrunnen (Bohrung bis etwa 70 Meter) dringend angewiesen. Das bisherige und verunreinigte Trink- und Brauchwasser muss aus einem in der Nähe liegenden Bach geholt werden. Nun erhielten die Königsbrunner von der Schmitz-Stiftung das grüne Licht zur Förderung. Von der geplanten Bausumme in Höhe von 11500 Euro übernimmt die Schmitz-Stiftung 75 Prozent, das restliche Viertel muss KfBiA aufbringen. Somit kann man die Freigabe zum Brunnenbau geben. Die Baudurchführung ist noch vor der einsetzenden Regenzeit (Mai bis Oktober) geplant. Besonders dankbar ist Abt Romain Botta vom Kloster Agbang in Togo, der den Königsbrunnern den Bau des Dorfbrunnens aufgrund dessen Dringlichkeit empfohlen hat.

Mit diesem dritten Brunnenprojekt können die Königsbrunner Brunnenbauer bereits etwa 1000 Menschen in drei afrikanischen Dörfern eine bessere Lebensgrundlage zur Verfügung stellen und damit die Heimatflucht vermeiden. Dieser Ansatz, zu helfen, kommt den Bedürftigen direkt zugute; indirekt wird auch dazu beigetragen, dass weniger Menschen in Europa ihr Glück versuchen.

gibt es bei Siegfried Hertlen (Telefon: 08231/88918) und auf www.kfbia.de.

