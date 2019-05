12:27 Uhr

Neues Stadtgrün macht sich breit

Der Königsbrunner Bauhof kümmert sich um Bäume, Sträucher und Blumen auf den städtischen Grundflächen. Der Umweltschutzgedanke gehört dazu.

Von Adrian Bauer

Es grünt und blüht derzeit schon an vielen Stellen in der Stadt. Selbst an trüben Tagen lassen frisches Grün an Bäumen und Büschen sowie zarte Blumen Straßenränder und öffentlichen Anlagen in Königsbrunn in den schönsten Farben leuchten. Im Gewächshaus des örtlichen Bauhofs wächst derweil die nächste Generation Pflanzen heran, die dann aufblühen wird, wenn die Blütenpracht an den Bäumen schon wieder vergangen ist. Die Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren einiges dafür getan, dass das Stadtgrün nicht nur schön, sondern auch insektenfreundlich gestaltet wird. Damit haben sie auch schon einige der Forderungen erfüllt, die vor Kurzem im Stadtrat gestellt wurden.

Mehr Naturschutz in der Stadt

Die SPD-Fraktion hatte unter anderem beantragt zu prüfen, ob in der Stadt Flächen entsiegelt werden, weitere Blühstreifen angelegt, vermehrt heimische, unbehandelte Pflanzen angepflanzt und auf Pflanzenschutzmittel verzichtet werden könnte. Einige Forderungen aus dem Katalog wurden verabschiedet: Beispielsweise wird geprüft, welche Flächen in Zukunft noch entsiegelt werden können und umgekehrt, ob bestimmte Fußwege tatsächlich asphaltiert werden müssen oder ob eine andere Befestigungsart reicht. Zudem werden Flächen gesucht, die sich für private Baumpflanzaktionen eignen. Und die Stadt will mehr Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Naturschutz betreiben.

Bei anderen Themenbereichen können die Mitarbeiter schon Vollzug melden. Spritzmittel verwendet der Bauhof zum Beispiel in keinem seiner Zuständigkeitsbereich – weder an den Beeten, noch im Gewächshaus: „Hier schaffen wir es durch Belüftung und Temperaturkontrolle sehr gut, Pilzbefall zu vermeiden“, sagt Bauhof-Leiterin Stephanie Detke. Derzeit wird es dort richtig voll. Die Mitarbeiterinnen topfen fleißig Jungpflanzen ein, die nach den Eisheiligen Ende Mai die verschiedenen Pflanzbereiche in der Stadt verschönern sollen.

Im Gewächshaus wächst Nachschub heran

Salbei und verschiedene Tagetespflanzen stehen derzeit auf den großen Tischen und wachsen heran, bis sie ins Freie gebracht werden können. Viele Pflanzen ziehen die Mitarbeiter in Bauhof selbst groß. Derzeit kommen viele Lieferungen mit Jungpflanzen. Bevor es mit der Pflanzzeit losgeht, werden die Kästen auch den Boden im Gewächshaus bedecken, sagt Mitarbeiterin Martina Heinfling-Schur: „Dann wird es schwierig, hier durchzulaufen.“ Einige werden aber auch zugekauft.

Grundsätzlich achten die Mitarbeiter darauf, vor allem insektenfreundliche Pflanzen zu verwenden, die den Tieren auch Nahrung bieten. Auch heimische Gewächse werden bevorzugt eingesetzt. Bei den Bäumen greift man beispielsweise gerne zu Hainbuchen oder Spitzahorn. Manchmal führt aber auch kein Weg an nicht-heimischen Arten vorbei, sagt Stephanie Detke: „Das kommt auf die Standorte an. In den Pflanztrögen im Provisorium an der alten B17 muss man zum Beispiel Kompromisse machen, weil es dort keine natürliche Umgebung ist. Da braucht man Bäume, die mit den Bedingungen zurecht kommen.“

An den Straßen und Wegen in der Stadt sehen sich die Bauhof-Mitarbeiter gut aufgestellt. Hier werden vereinzelt kranke oder bei Verkehrsunfällen beschädigte Bäume ausgetauscht. Zusätzliche Pflanzungen sind aber nicht vorgesehen, sagt Mitarbeiter Günter Frisch: „Man muss ja auch sehen, dass jeder zusätzliche Baum Pflege braucht. Die Bepflanzung soll ja auch eine gewisse Qualität haben.“´

Nicht immer klappt es mit Bioware

Dabei achten die Bauhof-Mitarbeiter darauf, dass die Pflanzen so wenig wie möglich gespritzt wurden. Allerdings sind ihre Möglichkeiten begrenzt: „Unsere Stauden sind Bioware. Aber bei den Bäumen und Sträucher ist es schwieriger“, sagt Stephanie Detke. Nur bei Obstbäumen wird dokumentiert, dass sie tatsächlich unbehandelt sind. Dennoch sind die Stadtgärtner sicher, dass sie nur unbehandelte Pflanzen einsetzen: „Wir bekommen die Bäume vor oder nach der Wachstumsphase. Falls Spritzmittel eingesetzt wurde, wäre es in beiden Fällen schon abgebaut“, sagt Stephanie Detke.

Die meisten Baumschulen würden ohnehin sparsam mit Spritzmitteln umgehen und nur tatsächlich befallene Bäume mit Kontaktmitteln behandeln: „Ein Einsatz in einem kompletten Bestand wäre viel zu teuer.“

In den vergangenen Jahren wägen die Stadtgärtner verstärkt ab, wo mehr Pflege investiert wird und wo man eher der Natur ihren Lauf lässt. So werden einige Wiesen im Stadtgebiet nur zweimal pro Jahr gemäht, damit dort Tiere und Insekten Nahrung und Unterschlupf finden. „Das bietet sich bei großen Flächen in den Parks natürlich eher an als an den Straßen“, sagt Stephanie Detke. Beim sogenannten „Straßenbegleitgrün“ geht die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer vor, sodass die Pflanzen dort kürzer gehalten werden.

Auch bei den Pflanzungen fließen die Belange der Natur stärker ein. So verzichtet der Bauhof zum Beispiel am Kreisverkehr bei St. Ulrich auf eine Blumenbepflanzung und setzt stattdessen auf Stauden, die Insekten Nahrung bieten. Das sei die nachhaltigere Lösung, sagt Stephanie Detke: „Wenn man Wechselflor pflanzt, produziert man letztlich zweimal im Jahr Kompost. Mit der jetzigen Lösung ist es besser für die Insekten, leichter zu pflegen und muss weniger gegossen werden.“ Wechselnde Bepflanzungen gibt es nur noch an den repräsentativen Orten im Zentrum: vor dem Rathaus, am Marktplatz oder am Kriegerdenkmal.

