00:35 Uhr

Neuwahlen beim Förderverein

Schriftführer, Kassier und Beisitzer haben gewechselt

Auf der Hauptversammlung des Fördervereins ASV Hiltenfingen standen Neuwahlen an. Nach dem Bericht der ersten Vorsitzenden, Uschi Kreibich, über die Aktivitäten im vergangenen Jahr und dem Kassenbericht durch Lore Kerler wurde der gesamte Vorstand entlastet. Zwei Vorstandsmitglieder wurden verabschiedet. Nach 19 Jahren als Schriftführerin, seit der Gründung des Vereins in 1999, wurde Erna Gulich verabschiedet und Lore Kerler als Kassierin nach zwölf Jahren. Uschi Kreibich konnte zwei Nachfolgerinnen vorstellen, welche sich zur Wahl stellten: Fanny Körber als Kassierin und Julia Mayer als Schriftführerin. Auch ein neuer Beisitzer musste gefunden werden, da Carlo Kreibich nicht mehr angetreten ist. Conni Griebl junior hat sich schließlich zur Wahl gestellt. Das gesamte Vorstandsteam wurde dann per Akklamation einstimmig gewählt. Der Hauptzweck des Fördervereines ist die Gewinnung von finanziellen Mitteln von Gönnern und Sponsoren für den gemeinnützigen Hauptverein ASV Hiltenfingen. (SZ)

Das neue Vorstandsteam im Überblick:

Uschi Kreibich,

Daniela Kerler,

Julia Mayer,

Fanny Körber

Conni Griebl junior.