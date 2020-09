vor 18 Min.

Nichtöffentliches bleibt im Schwabmünchner Stadtrat weiter geheim

Plus Alle Anträge für mehr Transparenz lehnt die Mehrheit der Stadträte aus Schwabmünchen ab. Der Hochwasserschutz in Holzhausen sorgt für Unmut.

Von Carmen Janzen

Die nicht öffentliche Tagesordnung der Stadt Schwabmünchen bleibt weiterhin geheim. Das haben die Mitglieder des Rates am Dienstagabend beschlossen. Ein Antrag der SPD-Fraktion auf die Veröffentlichung der nicht öffentlichen Tagesordnung (wir berichteten) ist mit zehn zu 13 Stimmen abgelehnt worden.

Die Schwabmünchner CSU lehnt den Antrag ab

Vor allem die CSU und vereinzelt die Freien Wähler lehnten den Antrag ab. „Es spricht zwar nichts dagegen, aber auch nicht wirklich viel dafür. Ich sehe da keinen Gewinn für die Bürger“, sagte beispielsweise Stadtrat Stephan Dölle (CSU). Der zweite Bürgermeister Josef Alletsee sprach sich ebenfalls dagegen aus: „Wir überschätzen, glaube ich, das Interesse der Bürger. Ich sehe den Mehrwert nicht.“

Sabine Grünwald und Ivo Moll (beide SPD) verteidigen den Antrag der Fraktion, der bereits im Juli gestellt wurde und nichts mit derselben Forderung eines Schwabmünchner Bürgers zu tun habe. „Die Veröffentlichung der nicht öffentlichen Tagesordnung ist ein Stückchen mehr Information und Offenheit“, so Moll. Bürgermeister Müller verhielt sich recht neutral: „Die Möglichkeit besteht. Es schadet nichts, bringt aber in meinen Augen auch nichts.“

Ein weiterer Antrag der SPD auf einen festen Kurzbericht des Bürgermeisters in jeder öffentlichen Sitzung als ersten Tagesordnungspunk wurde ebenfalls abgelehnt. Er sollte in jeder Sitzung über die Ausführung der Beschlüsse vorangegangener Sitzungen und über den Stand aktueller Großprojekte berichten.

Über vollzogene Beschlüsse wird weiter berichtet

Bürgermeister Müller habe zwar nichts gegen regelmäßige Information des Stadtrats, wolle es aber nicht standardmäßig auf Tagesordnungspunkt eins einer jeden Sitzung stellen. Das sah Sabine Grünwald wiederum kritisch: „Wenn es nicht regelmäßig in jeder Sitzung stattfindet, können wir es auch gleich lassen. Sollte es einmal wirklich nichts zu berichten geben, dann gibt es eben nichts. Aber der Tagesordnungspunkt sollte trotzdem darauf stehen.“

Trotz Ablehnung des Antrags versprach Müller, dass er und die zuständigen Abteilungsleiter der Verwaltung künftig regelmäßig dem Stadtrat berichten, unter anderem über vollzogene Beschlüsse, „wesentliche Umstände“ und Großprojekte. Wie oft das geschen soll, blieb allerdings offen.

Und noch ein Antrag der SPD wurde abgelehnt: der auf Informationsfreiheit für alle Bürger. Die Stadt sollte dafür einen Beauftragten benennen und unter anderem zahlreiche Schriftstücke veröffentlichen, darunter Dienstanweisungen für die Verwaltung, Stellenpläne der Stadt, Sitzungsvorlagen und einiges mehr. Müller sicherte aber auch hier zu, mehr Informationen über die Internetseite der Stadt und an die Bürger herausgeben zu wollen.

Ein Haus in der Museumsstraße in Schwabmünchen wird modernisiert

Die Stadt möchte ein sanierungsbedürftiges Haus in der Museumsstraße modernisieren und drei kleinere Sozialwohnungen dort unterbringen. Das war bereits Thema in einer der vergangenen Sitzungen. Ob das Vorhaben allerdings wirtschaftlich umsetzbar wäre, ist unklar, weshalb nun Überlegungen im Raum stehen, dass der Caritasverband das Projekt übernimmt. Der Chef des Caritasverbandes Schwabmünchen, Andreas Claus, zeigte sich in der aktuellen Sitzung der Idee gegenüber aufgeschlossen. „Uns ist es ein Anliegen, dass zeitnah Sozialwohnungen entstehen. Es tut dem Gebäude nicht gut, wenn es leer steht, und den Wohnungssuchenden auch nicht“, so Claus im Telefonat mit unserer Redaktion am Mittwoch. Die Cartias habe zudem nicht dieselben strengen Vorschriften, unter anderem bezüglich der Ausschreibung, wie die Stadt und könnte das Vorhaben möglicherweise günstiger und schneller umsetzten. Mit einer Bindungsfrist von 40 Jahren gibt es für die Sozialwohnungen auch höhere Fördergelder. Gespräche mit der Stadt, der Caritas und Architekten sollen nun folgen. Entschieden wurde in der Sitzung noch nichts.

Schwabmünchner Stadträte kritisieren Hochwasserschutz

Seit 20 Jahren wird über den Hochwasserschutz in Holzhausen geredet. Viel passiert ist seitdem nur auf dem Papier – und das ist bekanntlich geduldig. Eines der wenigen Dinge, die sich aber stetig entwickeln, ist die Kostenschätzung, die sich auf mittlerweile 7,6 Millionen Euro beläuft. Im Jahr 2019 waren es noch 4,81 Millionen Euro. Die Hälfte davon zahlt der Freistaat, die andere Hälfte teil sich auf Schwabmünchen (76 Prozent), Großaitingen (16,7 Prozent), Langerringen (5,7 Prozent), Lamerdingen (1,3 Prozent) und Bobingen (0,3 Prozent) auf. Die Stadt Schwabmünchen zahlt am meisten, weil sie auch meisten vom Hochwasserrückhalt bei Igling profitiert – wenn er denn irgendwann fertiggestellt wird. Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth waren eigentlich zur Stadtratssitzung eingeladen, um diese enorme Steigerung der Kosten zu erklären. Doch die Zuständigen sagten eine Teilnahme an der Sitzung in der Stadthalle kurzfristig ab. Das stieß auf großes Unverständnis der Stadträte, des Bürgermeisters und der Verwaltung. Bernhard Albenstetter (CSU): „Der Hochwasserschutz ist allgemein ein Trauerspiel. Seit 1998 tun wir jetzt da rum. Das kann man den Bürgern eigentlich nicht mehr erklären.“ Sabine Grünwald stimmte zu: „Das war nicht das erste Mal. Die Herren haben uns schon öfter sitzenlassen. Was ist deren Aufgabe, wenn nicht der Schutz der Bürger vor Hochwasser? Mir stinkt das.“

Das Neubaugebiet Südwest III in der verlängerten Badstraße hat die nächste bürokratische Hürde genommen: Nach der Auslegung und der Abwägung der Stellungnahmen von Behören, Firmen und Bürgern wurden noch einige kleinere, redaktionelle Änderungen vorgenommen, und nun fassten die Räte den Satzungsbeschluss und stellten den Bebauungsplan für das Gebiet auf.

Dort sollen rund 900 Bürger in den nächsten Jahren in etwa 300 Wohneinheiten eine neue Heimat finden.

