vor 11 Min.

Noch mehr zerstochene Reifen

Ist es Übermut? Oder Spaß am Zerstören? Über das Motiv des Unbekannten, der in Königsbrunn an Autos Reifen zerstochen hat, lässt sich nur spekulieren.

Fest steht nur: Bei den betroffenen Autobesitzern sitzt der Frust tief, nachdem sie die Plattfüße entdeckten hatten. Sie waren übrigens nicht die einzigen. Zwischenzeitlich meldeten zwei weitere Fahrzeugbesitzer. Das heißt: Insgesamt wurden zuletzt sieben Autos beschädigt.

An Heiligabend waren es noch mehr: Bei der Polizei gingen elf Anzeigen ein. Die Autos standen im Bereich Blumenallee und Enzianstraße. Zuletzt wurden im Bereich Marktstraße und der Simpertstraße Reifen zerstochen. Im September gab es Schäden in der Gerstenstraße, im August ging den Reifen eines Fahrzeugs in einer Tiefgarage in der Weizenstraße die Luft aus. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise. (mcz)

