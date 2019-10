vor 31 Min.

Nostalgie nach Noten beim Kaffeehauskonzert

Mit Melodien von Frühstück bei Tiffany bis Moonlight Serenade lockt die Herbert Pfannschmidt Revival Big Band in Bobingen die Paare auf die Tanzfläche.

Von Ingeborg Anderson

„Let’s Swing Together“ war das diesjährige Motto des beliebten Kaffeehausnachmittags, zu dem das Kulturamt alljährlich in die Bobinger Singoldhalle einlädt. Und die etwa 200 Besucher folgten der Aufforderung bereitwillig und tummelten sich mit sichtlichem Vergnügen auf der Tanzfläche vor der Bühne.

Ob Swing, Foxtrott, Samba, Tango oder Cha-Cha-Cha – die Tanzfläche war von Anfang an immer gut gefüllt. Dafür sorgte der typische Sound der Herbert Pfannschmidt Revival Big Band, die für einen musikalischen Zeitsprung in die goldene Ära der glamourösen Bälle sorgte. Das lag vor allem an den besonderen Klangfarben des Orchesters, die unter anderem den Arrangements von Herbert Pfannschmidt geschuldet waren. In den 70er-Jahren war die Band weithin bekannt und gefragt. Nach 40 Jahren Pause entschlossen sich die Musiker vor zwei Jahren dann zu einem Comeback und spielten in der Singoldhalle. Damals dirigierte noch der Bandleader. Das ist ihm aus gesundheitlichen Gründen nun nicht mehr möglich. Aber er ließ es sich nicht nehmen, bei dem Konzert dabei zu sein: „Ich genieße es, hier zu sein. Da kommen sehr viele schöne Erinnerungen auf“, sagt er.

Die Stimmung im Saal macht auch den Musikern Freude

Saxofonist und Klarinettist Uwe Rachut ist es, der an Pfannschmidts Stelle die Band führt und die Auftritte moderiert. „Es macht Spaß zu spielen, wenn ich euch so tanzen sehe“, wandte er sich schmunzelnd an das Publikum. Und die Stimmung im Saal ist beschwingt – wer nicht gerade tanzt, wippt im Rhythmus mit. Auf Nachfrage erfährt Rachut, dass im Saal sogar Paare sind, die das Orchester noch aus seinen Glanzzeiten kennen. Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard, die die Kaffeehauskonzerte ins Leben gerufen hatte, ist zufrieden mit dem Erfolg der Veranstaltungsreihe: „Gerade die ältere Generation kommt gerne, auch weil es hier Gelegenheit gibt zu tanzen. Das wird sehr gut angenommen“, freut sie sich. Und da Bobingen Stadtjubiläum feiert, hielt auch die Herbert Pfannschmidt Revival Big Band an diesem Nachmittag ein Ständchen zu diesem Anlass bereit: Gesangssolist Rudolf Kraut sang ein Frank-Sinatra-Special mit den bekannten und beliebten Melodien des US-Sängers. Außerdem hatte das Orchester mit Sabine Olbing eine Sängerin eingeladen, die es mit dem besonderen Timbre in ihrer Stimme hervorragend verstand, das Flair und den Glanz von Bands wie die von Glenn Miller, Hugo Strasser und Max Greger in der Singoldhalle aufleben zu lassen.

Am Ende gab’s viel Applaus für die Musiker, die noch immer den unvergleichlichen Swing im Blut haben, und Bedauern beim Publikum darüber, dass dieser nostalgisch-beschwingte Nachmittag viel zu schnell vorüber war.

