00:30 Uhr

Nur in eine Richtung zum Kindergarten

Einbahnstraße, Tempolimit und Halteverbot sollen Unfallgefahr in Klosterlechfeld senken

Von Hieronymus Schneider

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss traf sich am Samstagvormittag zu einer Sitzung an der frischen Luft. Bei einer Ortsbegehung wurde den Mitgliedern anstehende Fragen und Probleme direkt vor Augen geführt, um einen Lösungsvorschlag für den gesamten Gemeinderat zu erarbeiten.

Die wichtigste Frage drehte sich um die Verkehrsberuhigung und die Sicherheit beim noch im Bau befindlichen Franziskus-Kindergarten an der Alpenstraße. Der Zufahrtsbereich wurde von der Alpenstraße durch Parkplätze und Grüninseln abgesetzt, sodass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen der Kinder erfolgen kann. Problematisch ist aber die Ausfahrt der Eltern auf die Obermeitinger Straße. Aus dem verkehrsberuhigten Kindergartenbereich kommend, würden sie auf die von Obermeitingen auf gerader Strecke herankommenden Autos im morgendlichen Berufsverkehr treffen. Das nur wenige Meter davon entfernte Ortsschild und die Fahrbahnmarkierung „30“ werden oft missachtet. Um diese Gefahrenquelle abzumildern, hat die Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld zusammen mit der Gemeinde Obermeitingen und der Polizei einen Lösungsvorschlag ausgearbeitet.

Demnach soll die Obermeitinger Straße ab der Gabelung mit der Elias-Holl- und der Otto-Wanner-Straße bis zum Ortsende zur Einbahnstraße werden. Die Zufahrt zum Kindergarten aus dem Ort heraus erfolgt dann nur in einer Richtung. Bei der Ausfahrt aus dem Kindergarten müssen die Eltern und andere Besucher oder Lieferanten nach rechts in die Obermeitinger Straße abbiegen, um dann vor dem Ortsschild wieder nach links in den Ortsbereich zurück zu gelangen. Die aus Obermeitingen kommenden Fahrzeuge müssen nach dem Ortsschild, das etwas weiter nach außen versetzt werden soll, dann nach rechts zur Poststraße abbiegen. Die Geschwindigkeit wird zwischen Obermeitingen und Klosterlechfeld auf 70 Stundenkilometer beschränkt. Um die Übersichtlichkeit an den Einmündungen zu verbessern, wird auf dem Verbindungsstück zur Poststraße und auf der Otto-Wanner-Straße bis zur Gabelung ein Halteverbot auf beiden Seiten angeordnet. Der Ausschuss nahm diesen Vorschlag einstimmig an.

Dagegen hielten die Ausschussmitglieder eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 bei der Einfahrt der Wasserwerkstraße aus Richtung Obermeitingen nicht für notwendig.

Weiter befassten sich die Ausschussmitglieder mit der Nachverdichtung im Wohnquartier östlich der Ulrichstraße. Dort wurde festgelegt, dass die Bebauung zur Straße hin nicht über die vorhandene einheitliche Baulinie mit Erdgeschoss und Satteldach hinausgehen solle. Im hinter der Straße liegenden Grundstücksbereich können Erweiterungen mit einem ausgebauten Obergeschoss und geringerer Dachneigung bei gleicher Gebäudehöhe zugelassen werden. An der Baustelle Schwabmünchner Straße 24, an der ein Mehrfamilienhaus entstehen soll, wurden bei Spundarbeiten der gemeindeeigene Gehweg und die Wasserleitung beschädigt. Der Bauherr muss für die Wiederherstellung aufkommen. Am Ende der Bahnhofstraße wurde wegen eines Neubaus ebenfalls eine Gemeindezufahrt zu Anliegern aufgegraben. Diese soll baldmöglichst wieder befestigt werden. Dagegen bleiben die in der Nähe aufgestellten Glas- und Dosencontainer vorerst dort stehen, bis im Zuge der Planung des alten Rangierbahnhofs eine bessere Lösung gefunden wird. Aufgrund von Beschwerden der Anwohner wurden aber bereits lärmgedämmte Container aufgestellt. Die als Lastwagen-Parkplatz genutzte Fläche zwischen der Bahnlinie und dem Sportgelände wird derzeit nicht verändert. Das Parken wird bis auf Weiteres geduldet. Diese Fläche könnte im Zuge der Planung des Bürgersaales als Parkplatz in Betracht kommen. Beim Spielplatz an der Schillerstraße in der sogenannten Tankstellensiedlung wurde ein Bereich für das Training der Highlander-Sportgruppe geschaffen. Der Ausschuss war sich darüber einig, dass ein angrenzender Waldstreifen dazugekauft werden soll, der noch im Eigentum der Bundesvermögensverwaltung steht. Bei der Ortsbegehung wurden etliche Stellen festgestellt, an denen Hecken und Sträucher über Gehwege wuchern oder Verkehrsschilder verdecken. Die Anlieger werden von der Gemeinde zum Rückschnitt aufgefordert.

