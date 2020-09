Nur knapp an einer Medaille vorbei

vor 50 Min.

Knapp eine Medaille verpasst hat der 17-jährige Roman Jocher vom TSV Königsbrunn. Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18- Junioren in Heilbronn belegte der Abiturient den vierten Platz im Hochsprung.

Von der Anfangshöhe 1,80 bis 1,94 Meter überquerte Jocher alle Höhen im ersten Versuch. „Bei 1,98 Meter habe ich den ersten Versuch gerissen, weil der Absprungabstand zur Latte nicht stimmte. Das hat mich etwas verunsichert und so passten auch die restlichen zwei Versuche nicht“, so der Königsbrunner, der schon zwei Meter im Winter gesprungen ist.

Unzufrieden ist Roman Jocher mit seinem Abschneiden aber nicht, auch wenn Platz drei durchaus drin war. Den belegte Luis Robertz (Olympia Dortmund) mit 1,98 Metern. Sieger wurde Elias Dickel (Wittgenstein) mit 2,01 Metern vor Max Bauer (SSV Ulm 46), der auch 2,01 Meter überquerte.

Für Roman Jocher ist die Saison aber noch nicht beendet. Da stehen die bayerischen Mehrkampfmeisterschaften am 3. Oktober in Regensburg an und in Schwabmünchen finden am 13. September die schwäbischen Meisterschaften statt. „Ich hoffe, noch in einigen Disziplinen neue Bestleistungen erzielen zu können“, sagt Roman Jocher. (ref)