vor 22 Min.

„Oak Hill Road“ ist nichts für den schnellen Konsum

In einem hörenswerten Konzert der leisen Töne gewähren Florian Hirle und Helmuth Baumann Einblicke in ihr aktuelles und geplantes neues Album.

Von Uwe Bolten

Zwei Gitarren, zwei alte Reisekoffer und ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Oak Hill Road“ sind die Hauptrequisiten auf und an der Bühne. Sind die Besitzer gerade angekommen oder geht es wieder weiter? Hat die Reise ein bestimmtes Ziel oder dient sie der Suche? Florian Hirle und Helmuth Baumann, die als „Oak Hill Road“ in der Buchhandlung Schmid an der Fuggerstraße spielten, beantworteten alle Fragen. Sie kamen, um für zahlreiche Zuhörer zu spielen, sie reisten weiter, um mit ihren ausgefeilte Gitarren- und Gesangsarrangements im perfekten Zusammenspiel an anderen Orten Freunde der anspruchsvollen Folk-Musik zu begeistern.

Barfuß und mit Hut, authentisch und mit ihrem weichen, mehrstimmigen Gesang, der an die frühen „Simon & Garfunkel“ erinnerte, nahmen sie die Zuhörer auf ihre Reise zwischen Folk und Country mit. Die nackten Füße stellten nicht nur ein Requisit dar, sondern verdeutlichen die Erdung, die alle ihre Lieder enthielten. „Sie klatschen, das ist toll bei diesen Temperaturen“, bedankte sich Florian Hirle für den Beifall, der nach jedem Stück den Augsburger Musiker ehrlich entgegenschallte. „Unser Repertoire umfasst nahezu nur eigene Lieder. Und wenn wir covern, dann eher seltener gespielte Stücke“, sagte Hirle zur Einleitung von Neil Youngs „Pocahontas“, bei dem natürlich ein Solo von Helmuth Baumann auf der Bluesharp nicht fehlen durfte. Die Raumakustik der Buchhandlung und der Verzicht der Musiker auf jegliche Effekte sorgte bei den Gästen für das Gefühl, die Künstler säßen im kurzen Abstand direkt gegenüber.

Warum die Musiker von Oak Hill Road einen Hang zum Folk haben

Manches Lied lässt beim Zuhörer das häufig verwendete Bild des einsamen Bikers auf einem Highway entstehen, der in der Aufnahme von hinten einer wichtigen Entscheidung entgegenfährt; ganz nach dem Motto „Ein Mann tut, was er tun muss“. „Holes and Stitches“, ein Lied über eine Liebesgeschichte, die man sich nicht traut zu beenden, so Hirle, dominierte durch getragene Moll-Akkorde und leicht jazzigen Soli mit ihren gedehnten Tönen, die in der Gesamtheit die ausweglose und emotionale Situation ausdrücken. „Wir sind verliebt in die Folk-Sänger von damals“, begründen die zwei Musiker ihren Hang zum Folk. Diese Liebe wird im Stil ihrer Lieder sowie in der Singweise deutlich. Einige ihrer Stücke hätten in den 70-er Jahren definitiv das Potenzial zur Hymne gehabt. „Die grenzenlose Lust am Musizieren und Spielen der eigenen Songs machen die beiden zum Erlebnis“, konstatierte Hans Grünthaler, Inhaber der Buchhandlung Schmid, zum Konzertende. Die Richtigkeit der Feststellung untermauerten zwei Zugaben und ein herzlicher Applaus des begeisterten Publikums.

