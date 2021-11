Gemeinderat bewilligt Pläne für das neue Baugebiet in Obermeitingen

Plus Am östlichen Ortsrand von Obermeitingen soll Platz für mehrere Einfamilienhäuser und Doppelhäuser entstehen. Das Planungsbüro hat einen ersten Entwurf vorgelegt.

Wie soll das neue Baugebiet am östlichen Ortseingang von Obermeitingen aussehen? Mit dieser Frage haben sich die Gemeinderäte beschäftigt. Erste Pläne dazu wurden bereits im Oktober in einer nicht öffentlichen Sitzung vorgestellt und diskutiert. Den überarbeiteten Entwurf stellten Burhanettin Emek vom Ingenieurbüro MOD-PLAN und Harry Müller von abtplan nun vor.