Obermeitinger Senioren dürfen zum Impfen auch nach Gablingen

Plus Senioren aus Obermeitingen wurden zum Impfen nach Gablingen geschickt, obwohl sie zum Kreis Landsberg zählen. Jetzt gibt es eine Lösung.

Von Maximilian Czysz

Eigentlich gehören sie zum Landkreis Landsberg. Doch wegen ihrer Postleitzahl, die den Gemeinden des Landkreises Augsburg auf dem Lechfeld ähnelt, wurden sie zum Impfen nach Gablingen verwiesen. Doch dort gab es anfangs nur Kopfschütteln: Jemand, der aus dem Landkreis Landsberg kommt, kann sich nicht im Landkreis Augsburg impfen lassen. Oder doch?

Müssen die Obermeitinger nach Gablingen oder Penzing?

Schuld an der Verwirrung ist das Online-Portal des Freistaats. Es weist Senioren entsprechend der Postleitzahl automatisch den Impfzentren zu. Nur eben nicht ganz korrekt, wie der Fall Obermeitingen zeigt. Jetzt gibt es eine pragmatische Lösung. Der Augsburger Landrat Martin Sailer hat mit dem Landkreis Landsberg vereinbart, dass die Obermeitinger in Gablingen und später auch in Bobingen geimpft werden können.

Das Personal des Impfzentrums wisse Bescheid, dass die Obermeitinger versorgt werden dürfen, selbst wenn sie in einem anderen Landkreis leben. Nach Auskunft des Landratsamts Landsberg besteht keine Möglichkeit, beim Impfzentrum in Penzing einen Termin zu bekommen oder geimpft zu werden.

Panne in Oberbayern

Die Panne bei der Registrierung zur Coronavirus-Impfung gab es auch in anderen Gemeinden in Bayern. So wurden beispielsweise Menschen in Krailling wegen der Postleitzahlengleichheit mit Planegg dem Landkreis München und damit dem falschen Impfzentrum in Unterschleißheim zugeordnet worden.

