Oberottmarshausen

06:00 Uhr

Achtung, Zug: Die Oberottmarshauser nervt das Signalhupen der Bahn

In Oberottmarshausen gibt es unbeschrankte Bahnübergänge. Die Züge der Lechfeldbahn warnen mit einem lauten Signalton.

Plus Anwohner in Oberottmarshausen sind genervt vom Signalhupen der Züge. Sie sammeln jetzt Unterschriften für einen beschrankten Übergang.

Von Hieronymus Schneider

Die erste Bürgerversammlung des neuen Bürgermeisters Andreas Reiter war gleich eine doppelte. Denn im Jahr seiner Amtsübernahme im Mai 2020 musste die jährliche Bürgerversammlung wegen der Veranstaltungsverbote aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. So fasste Reiter in seiner Präsentation in der Turnhalle das vergangene Jahr mit dem zu Ende gehenden Jahr 2021 zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen