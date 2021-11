Oberottmarshausen

Fußgängerampel in Oberottmarshausen soll langfristig bleiben

Aus dieser mobilen Fußgängerampel an der Hauptstraße in Oberottmarshausen soll eine Dauereinrichtung werden.

Plus Wegen der Baustelle an der B17 wurde an der Hauptstraße eine mobile Ampel aufgestellt. Nun soll dort eine feste Ampel für Fußgänger installiert werden.

Von Hieronymus Schneider

Die Fußgängerampel an der Hauptstraße in Oberottmarshausen soll zu einer Dauereinrichtung werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Wegen der Bauarbeiten an der B17 war Anfang Oktober eine mobile Ampel aufgestellt worden, um Schulkindern und Passanten eine sichere Überquerung der Hauptstraße zu ermöglichen.

