Mobile Ampel sorgt für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Plus Mit der Baustelle auf der B 17 und der Umleitung über Oberottmarshausen hat der Verkehr im Ort zugenommen. Eine mobile Ampel hilft Schulkindern, sicher über die Straße zu kommen.

Auf ihrem täglichen Schulweg sind die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Oberottmarshausen nun sicherer unterwegs. Eine mobile Ampel schaltet seit einigen Tagen auf "Rot", wenn sie den Knopf drücken und über die Straße wollen. Der Verkehr bleibt stehen und sie können die Hauptstraße sicher überqueren.