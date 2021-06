Neuer Stand am Rollenden Regionalmarkt in Oberottmarshausen

Plus Seit Februar macht der Laden in Oberottmarshausen Station. Jetzt kommt ein weiterer Stand dazu.

Seit Ende Februar beliefert die Schaustellerfamilie Ebert-Miller mit ihrem "Rollenden Regionalmarkt" jeden Freitagnachmittag die Oberottmarshauser mit Obst und Gemüse, Back- und Wurstwaren von regionalen Erzeugern, sowie Haushaltsartikeln. Nun kommt ein zweiter Stand zunächst probeweise alle zwei Wochen an dem Platz vor dem Rathaus hinzu.