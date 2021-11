Oberottmarshauser Gesangverein ehrt seine Gründer

Vor 40 Jahren haben sich Männer in Oberottmarshausen zusammengetan, um als Chor zu singen. Zehn Jahre später kamen Frauen dazu. Neun Gründungsmitglieder sind noch heute dabei.

Sie waren von Anfang an im Oberottmarshauser Gesangverein dabei: Neun Gründungsmitglieder wurden im Rahmen einer Jubiläumsfeier ausgezeichnet. Der Chor besteht seit mehr als 40 Jahren. Die Feier sollte im vergangenen Jahr stattfinden, doch wegen Corona musste sie ausfallen. Im Gasthaus Zott fand nun die Ehrung der langjährigen Mitglieder statt.

Dabei hatten die Sängerinnen und Sänger ein doppeltes Jubiläum zu feiern. Denn der Gesangverein besteht seit mehr als 40 Jahren und der gemischte Chor ebenfalls seit 30 Jahren. Marianne Beck, die den Verein seit 1999 führt, gratulierte den neun Gründungsmitgliedern des Männerchores und vier Herren, die ein Jahr danach hinzukamen. Mit 17 Sängern wurde der Chor im Herbst 1979 gegründet. In seinen besten Jahren zählte er rund 30 Mitglieder.

Bürgermeister würdigt den Stellenwert des Gesangvereins

Als die Zahl der männlichen Sänger zurückging, kamen 1990 auch Frauen dazu. Der gemischte Chor besteht nun auch schon über 30 Jahre. Drei Damen, die seitdem dabei sind, wurden ebenfalls geehrt. Nach und nach haben die Frauen die Mehrheit im inzwischen dreistimmigen Chor übernommen. Vor fünf Jahren kam ein Jugendchor hinzu, der sich den originellen Namen "BavarOtties" gab.

Mit der Ehrennadel des Chorverbandes Bayrisch-Schwaben wurden Rudolf Fichtinger für 40 Jahre sowie Anna Becker und die Vorsitzende Marianne Beck ausgezeichnet. Vizepräsidenten Christian Toth und Brigitte von Kirschbaum überreichten die Urkunden "Das 40. Jahr des Vereins war wegen Corona ein ganz spezielles, doch man soll darüber die 39 Jahre zuvor nicht vergessen, die von Geselligkeit und Ausflügen geprägt waren", sagte Toth. Nun wolle man die Chorgemeinschaft weiter pflegen. Auch Bürgermeister Andreas Reiter würdigte den Stellenwert des Gesangvereins.

Neun Gründungsmitglieder wurden ausgezeichnet

Georg Atzkern kam ein Jahr nach der Gründung zum Verein. Er erinnerte an die Anfänge, als noch Faschingsbälle mit Einlagen vom Gesangverein im Gasthaus Zott gefeiert wurden. Er trug einen lustigen Dialog zwischen zwei Neuzugezogen vor, den er schon im Jahr 1982 inszeniert hatte.

Lesen Sie dazu auch

Darin ging es um die Frage, was Oberottmarshausen kulturell zu bieten hat. Damals meinten die Darsteller, dass es nur das Gasthaus Zott und den Gemeinderat als "komische Oper" gäbe und ein Gesangverein für mehr Kultur sorgen müsse. "Inzwischen ist der Gesangverein zur Kultur geworden", sagte Atzkern und erinnerte an Auftritte unter dem ersten Chorleiter Josef Lieb und dem Vorsitzenden Klaus Liedtke, der den Verein in den ersten fünf Jahren führte.

Rudolf Fichtinger (vorne Mitte) ist seit Anfang des Männergesangvereins dabei und erhielt die Urkunde für 40 Jahre als aktiver Sänger. Anna Becker (links) und Marianne Beck wurden für 25 Jahre aktives Singen von Christian Toth und Brigitte von Kirschbaum (hinten) für den Chorverband Bayerisch-Schwaben geehrt. Foto: Hieronymus Schneider

Diese neun Gründungsmitglieder wurden für ihr 40-jähriges Jubiläum im Jahr 2020 geehrt: Johann Fastl, Werner Fritsch, Johann Klein, Günter Löffler, Gerhard Müller, Johann Zott, Helmut Zott, Reinhold Zott und Matthäus Zwiekopf. Im Jahr 2021 erreichten Georg Atzkern, Rudolf Fichtinger, Rudolf Fischer und Siegfried Theimer ihre 40 Jahre im Gesangverein. Vom Anfang des gemischten Chores und somit 30 Jahre dabei sind Elfriede Löffler, Maria Theimer und Dora Wessinger. Ihr 25-jähriges Jubiläum feiern die Vereinsvorsitzende Marianne Beck und Anna Becker.