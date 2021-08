Oberottmarshausen

Rollender Regionalmarkt zieht die Notbremse

Der Verkaufsstand mit Wehringer Käs steht jetzt freitags allein auf dem Platz vor dem Rathaus in Oberottmarshausen. Der rollende Regionalmarkt hat den Betrieb vorerst eingestellt.

Plus Mehrere Monate war Schausteller Peter Miller mit seinem zum rollenden Laden umgebauten Lastwagen im Kreis Augsburg unterwegs. Doch damit ist nun Schluss.

Von Hieronymus Schneider

Seit einigen Wochen ist der Platz vor dem Oberottmarshauser Rathaus am Freitagnachmittag leer geblieben. Eigentlich sollte dort der rollende Regionalmarkt seine Waren anbieten. Doch wie die Schaustellerfamilie Ebert-Miller auf Nachfrage mitteilt, hat das Geschäft im Sommer an all ihren Standorten stark nachgelassen.

