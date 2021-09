Oberottmarshausen

17:30 Uhr

Stromleitungen verlaufen in Oberottmarshausen bald unterirdisch

Plus Im Zuge des Glasfaserausbaus sollen freihängende Stromleitungen in den Boden verlegt werden. Auch Dachständer auf Häusern sollen verschwinden. Was das für Hauseigentümer bedeutet.

Von Hieronymus Schneider

Dachständer auf den Häusern und Stromleitungen, die in der Luft hängen – damit soll in einem Teil von Oberottmarshausen nun Schluss sein. Der Stromversorger Lechwerke (LEW) baut in der Bobinger Straße, Königsbrunner Straße, Keltenstraße und Am Berg alle Stromleitungen auf den Dächern ab und verlegt sie unterirdisch zu den Häusern.

