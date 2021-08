Oberottmarshausen

Umspannwerk Oberottmarshausen: Der Strom fährt hier auf Schienen

Ein eigenes Anschlussgleis im Bahnhof Oberottmarshausen dient als Umsetzstelle bei notwendigen Trafotransporten in das nahegelegene Umspannwerk, wie hier bei einem Transport im Sommer 2016. Dieses Gleis sowie das spezielle Transportumsetzfundament werden nun in den kommenden Wochen erneuert.

Warum die Gleisanbindung für das Umspannwerk in Oberottmarshausen erneuert wird und was das in den kommenden sechs Wochen für die Anwohner bedeutet.

Die Gleisanbindung für das Umspannwerk Oberottmarshausen wird erneuert, für die Stromversorgung in der Region ist es systemrelevant. Um das Gleis fit für Trafotransporte zu machen, erneuert die Firma LEW Verteilnetz (LVN) die Gleise am Bahnhof. Die Bauarbeiten starten am Mittwoch, 11. August, und dauern etwa sechs Wochen, voraussichtlich bis Freitag, 17. September. Anschlussgleis am Bahnhof Oberottmarshausen wird erneuert Das Anschlussgleis am Bahnhof Oberottmarshausen, das im Bedarfsfall dem Trafoantransport des nahe gelegenen Umspannwerks dient, wird grundlegend erneuert. Saniert werden auch die dazugehörigen Asphaltflächen im Gleisbereich. Das Umspannwerk Oberottmarshausen verbindet das regionale 110-kV-Hochspannungsnetz mit dem europäischen 380-Kilovolt (kV)-Verbundnetz. Es wird betrieben vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion sowie von LVN, dem Betreiber des regionalen Stromnetzes. Das Umspannwerk ist wichtiger Netzknoten und damit für die Stromversorgung in der Region systemrelevant. Der elektrische Strom wird zwischen den Spannungsebenen über sogenannte Netzkuppeltransformatoren umgewandelt. Diese sind knapp 20 Meter lang und wiegen bis zu 600 Tonnen. Im Bedarfsfall muss der Betreiber diese Geräte schnell austauschen können. Die Firma transportiert Transformatoren dieser Größenordnung in der Regel auf speziellen Wagen über das Schienennetz. Dafür wird eine Gleisanbindung im Bahnhof Oberottmarshausen sowie ein spezielles Transportumsetzfundament im Gleiskörper vorgehalten. Diese Umsetzstelle im Bereich des Bahnhofs muss nun erneuert werden, um ein sicheres Funktionieren jederzeit gewährleisten zu können. Einschränkungen sind in Oberottmarshausen zu erwarten Die Sanierungsarbeiten führt ein beauftragtes Gleisbauunternehmen durch. Im Bereich des Wohngebiets „An der Bahn“ wird es dabei auch zu vorübergehenden Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Außerdem können die Arbeiten zu nicht vermeidbarer Geräuschentwicklung führen. Sie finden überwiegend tagsüber statt, doch aufgrund von bahnbetrieblichen Auflagen könnte es notwendig werden, in Ausnahmefällen auch für wenige Stunden in der Nacht zu arbeiten. Die LVN wird alle Anwohnerinnen und Anwohner noch einmal direkt über mögliche Einschränkungen informieren. Das 1962 erbaute Umspannwerk Oberottmarshausen ist das größte und wichtigste Umspannwerk im Gebiet von LVN. Neben der Rolle als Netzknoten zwischen dem regionalen und dem europäischen Netz, übernimmt es zudem eine wesentliche Versorgungsaufgabe im Mittelspannungsnetz im Raum Oberottmarshausen, Bobingen, Königsbrunn und Großaitingen. So funktioniert das Stromnetz in Deutschland Das deutsche Stromnetz ist unterteilt in Übertragungsnetze (Höchstspannung) und Verteilnetze (Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung ).

Das deutsche Stromnetz ist unterteilt in Übertragungsnetze (Höchstspannung) und Verteilnetze (Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung). Die oft als „Stromautobahnen" bezeichneten Übertragungsnetze nehmen den in den Großkraftwerken produzierten Strom auf und transportieren diesen mit einer Höchstspannung von 380 beziehungsweise 220 Kilovolt (kV) über lange Entfernungen zu den Verbrauchsschwerpunkten. Auf der Ebene der Verteilnetze wird der Strom in Hoch-, Mittel- und Niederspannung übertragen. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird Strom zunehmend auch auf der Verteilnetzebene in das Übertragungsnetz zurückgespeist.

Hochspannung (110 kV) im regionalen Verteilnetz: Hochspannungsnetze übernehmen die regionale Verteilung von Strom. Sie verbinden wichtige Netzknotenpunkte in einer Region, etwa Ballungszentren oder sehr große Industriebetriebe.

Mittelspannung (10 kV beziehungsweise 20 kV) im regionalen Verteilnetz: Mittelspannungsnetze verbinden die kleineren Ortschaften. Auf dieser Spannungsebene erfolgt die Versorgung von Industrie- und größeren Gewerbebetrieben.

Niederspannung (230 V beziehungsweise 400 V) im lokalen Verteilnetz: Niederspannungsnetze sind für die Feinverteilung von Strom zuständig. Private Haushalte, kleinere Industriebetriebe, Gewerbe und Verwaltung beziehen hierüber ihren Strom. Die Niederspannung entspricht damit dem „Strom aus der Steckdose".

Umspannwerke beziehungsweise die Ortsnetzstationen und Trafohäuschen bilden die Verbindung zwischen den Spannungsebenen. Sie machen den Strom für die jeweilige Spannungsebene „kompatibel", indem sie die Spannung hoch- oder heruntersetzen.

