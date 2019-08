15:05 Uhr

ÖDP-Kreisversammlung: „Die Mieten werden für viele unbezahlbar“

Neuwahlen bei der ÖDP im Kreisverband Augsburg Land. Die Partei kritisiert nicht nur den Flächenverbrauch.

Bei der Kreishauptversammlung der ÖDP im Kreisverband Augsburg Land wurde nicht nur die alte und neue Kreisvorsitzende und Kreisrätin Gabi Olbrich-Krakowitzer aus Großaitingen einstimmig gewählt. Auch Rafael Neidinger (stellvertrender Kreisvorsitzender aus Schwabmünchen) und Alois Bauer (Schatzmeister aus Königsbrunn) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer im Kreisvorstand sind Josef Keplinger aus Bobingen, Bernhard Streit aus Dinkelscherben, Wolfgang Müller aus Welden sowie Manfred und Maria Link aus Gersthofen.

Angesichts des dramatischen Flächenverbrauchs auch im Landkreis fordert die Partei einen runden Tisch aller Landkreiskommunen. „Wir müssen hier dringend handeln und brauchen ein landkreisweites Konzept, wie der Flächenverbrauch eingedämmt werden kann. Die Neuansiedlung von Firmen im Landkreis bedeutet nicht nur Flächenverbrauch, sondern auch eine weitere Zunahme des Verkehrs und vor allem eine Verschärfung der Wohnungsnot, da bei annähernder Vollbeschäftigung ein Zuzug von Arbeitskräften die Folge ist. Wenn der Druck auf den Wohnungsmarkt weiter steigt, werden die Mieten für viele unbezahlbar“, so die ÖDP-Kreisvorsitzende Olbrich-Krakowitzer in einer Pressemitteilung. Kritisch sieht die Partei auch die einseitige Förderung der Fremdbetreuung von Kleinkindern durch die Kommunen.

Olbrich-Krakowitzer: Erziehende ohne Fremdbetreuung werden massiv benachteiligt

Olbrich-Krakowitzer sagt dazu: „Alle Erziehenden, die in den ersten drei Lebensjahren keine Fremdbetreuung ihrer Kinder wollen, werden massiv benachteiligt, da nur die Erziehenden finanzielle Unterstützung erfahren, die eine Fremdbetreuung beanspruchen. Immerhin kostet ein Kita-Platz dem Steuerzahler einen vierstelligen Betrag im Monat.“ Dabei seien die Kommunen gerade auf die Erziehenden angewiesen, die die Betreuung ihrer Kinder selber übernähmen, dafür aber auf Einkommen verzichten müssten.

Für eine Fremdbetreuungsquote von 100 Prozent fehlten nicht nur Kita-Plätze sondern auch Erzieher. Würden alle Erziehenden ihre Kinder in Fremdbetreuung geben, wäre das für die öffentliche Hand zudem unbezahlbar. Schon jetzt hätten viele Kommunen große Probleme genügend Plätze zur Verfügung stellen zu können. Derzeit liege die Betreuungsquote für unter dreijährige Kinder im Landkreis bei etwa 25 Prozent.

Bezüglich der immer katastrophaleren Verkehrssituation – beispielsweise die B17, B2 und B300 – mahnt die Partei mehr Attraktivität beim ÖPNV an. Inzwischen wurde zwar die Wochenkarte wieder eingeführt, deren Abschaffung die ÖDP schon immer scharf kritisiert hatte, aber es seien dringend weitere Verbesserungen notwendig. So dürfe es kein einziges Gewerbegebiet geben, das nicht an den ÖPNV angebunden sei. (SZ)

